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《哈利波特》黑巫師Michael Byrne離世享年82歲 家屬證實拒透死因 一代經典反派角色成絕響

影視圈
更新時間：11:25 2026-07-01 HKT
發佈時間：11:25 2026-07-01 HKT

曾在《哈利波特：死神的聖物I》演出黑巫師葛林戴華德（Gellert Grindelwald）的英國資深演員Michael Byrne，驚傳已於6月20日辭世，享年82歲。Michael Byrne的家人已經向傳媒悲痛證實這項消息，不過確切的死因與過世地點，家屬選擇低調不願多作透露，留給全球影迷無限的惋惜。

Michael Byrne在60年代初期出道

Michael Byrne在晚年時期深居簡出，有指他的前妻Carol Nimmons在Michael Byrne生命最後階段悉心照料，Michael Byrne身後留下兩名女兒與三名孫子女。Michael Byrne在60年代初期便以電視影集出道，他那極具辨識度的演技，即使多半擔任配角，總能在電影中留下難以磨滅的印象，這些經典角色，將會永遠存在於全球影迷的記憶之中。

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Michael Byrne演藝生命充滿傳奇色彩

Michael Byrne的演藝生命不僅長壽，更是充滿傳奇色彩，他的演出橫跨電影、電視與舞台劇，參與過不少知名作品，包括《凶兆》、《六壯士》、《新鐵金剛之明日帝國》等片。在年賣座大片《聖戰奇兵》中，Michael Byrne飾演冷酷無情的納粹軍官，冷酷形象令影迷印象深刻，最終大戰的震撼結局，至今仍是許多影迷心中的經典場面。此外，他在1995年史詩鉅片《英雄本色》中，極具張力的演出讓他獲得高度關注。而在2010年的《哈利波特：死神的聖物I》中，Michael Byrne飾演年邁的黑巫師葛林戴華德（Gellert Grindelwald），精湛演技再次征服全球觀眾。

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