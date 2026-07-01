盧慧敏當歌手兩年恨做戶外音樂會 自爆與「同年齡男偶像」夢幻合作：超級鍾意佢

盧慧敏(Amy)昨晚為香港麥當勞《SUCH A Goooood Morning To Night Music Party》演出。雖然盧慧敏已經推出了唱片，也曾舉行過音樂會及在商場演唱，但她還覺得歌手的路還有很遠，需要慢慢前行，她以往在公司舉辦的戶外音樂會中，有機會在台上唱兩首歌，完騷後覺得有種「不夠喉」的感覺，因此非常渴望能親自在戶外舉行一場音樂會：「當歌手另一件很想做到的事，就是獲邀擔任演唱會嘉賓。（最希望被那位歌手邀請？）真的揀不到，近日我跟其中一位偶像合作了，但仍未播出，對方是一位男士，年齡跟我差不多大，我真的超級鍾意他，這次可說是夢想成真。」

盧慧敏赴紐約被移民局誤會是球迷

盧慧敏表示，今年沒有觀看世界盃賽事，被問到是否因為沒有人陪？她尷尬地說：「是我不陪媽媽看，媽媽也沒有看，因為時差問題。」她更透露，前幾天到紐約時，入境時被移民局問是否來看世界盃？她卻回答自己是來看展覽的。

盧慧敏踏入第二年自覺不再新人

此外，加入樂壇後踏進第二年的她表示，自己不再是新人，所以要更加努力，今年想繼續推出新歌，也有很多概念，但卻想慢慢消化後才推出，否則怕自己會滑牙。