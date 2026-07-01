康堤穿半透視裝處女演商場騷獲黃澤林撐場 與男友徐濠縈同框甜蜜「家庭」畫面曝光 坦然面對網上負評：對自己要求高

香港麥當勞《SUCH A Goooood Morning To Night Music Party》昨晚在奧海城舉行，新一代歌手康堤（Constance）、Marf(邱彥筒）、Kiri T、ROVER、Amy(盧慧敏）、The Hertz、麗英、Teddy Fan及KALAI等演出。康堤網球員男友黃澤林（Coleman）到場支持，他毫不避嫌走到觀眾席位置，又和康堤媽媽徐濠縈同框欣賞穿上透視裝，展現性感的康堤表演。康堤演出完畢後，康堤與男友和媽媽一起看KALAI的演出。

康堤以法國之行當生日禮物

之前康堤罕有地在Instagram的限時動態上，首度公開與男友的甜蜜影片與合照，賀男友22歲生日。問她送了甚麼生日禮物給壽星仔黃澤林？她即尷尬地「嘩！」了一聲後說：「我當去法國觀看他的比賽作為禮物，因為很難有時間可以一齊去法國支持，之後順便去玩休息，因為做完《拉闊音樂會》也要放鬆一下。」

康堤看男友比賽緊張到面無表情

問她可有和男友一起看世界盃？她表示一起看巴西對日本，看到很激烈，但看看下也睡着了。將來有機會也想去現場感受，尤其佩服運動員心理質素，能在那麼多人面前承受巨大壓力比賽：「真的很勁，所以很想到現場看，也可以見到現場氣氛很好。（你好像在講你男朋友？）他比賽我會更加緊張，我會面無表情。」

康堤和男友互相傾訴壓力當情緒支柱

問到男友比賽前如何鼓勵他？康堤會與他傾偈，她表示，很多時會互相傾訴彼此的的壓力，大家也會有不開心，也會同時面對壓力，會互相安撫。她認為某程度上要想通，因為情緒有高低起伏，最重要是大家各自專注自己的運動和唱歌事業，所以經常這樣提醒對方。提到男友來現場支持，是否也當成禮物？她說：「我也不知道，他現在返了香港，（他比賽你是否盡量會去觀戰？）盡量會，但我也要看自己的工作安排。」

康堤坦然面對網上負評

另外，早前《拉闊音樂會》表現，網民評價好壞參半。康堤表示會看負評，因為知道自己未做到最好：「如果見到一些評論能幫我進步，也會鼓勵我做得更好。我知道當晚表現未如理想，自己的技巧暫時也未到任何歌都能唱好。（會否不開心？）見到負評有時會不開心，但不會想不通，因為我對自己很嚴厲、要求很高，所以自己已很嚴厲之下再看到評論，一定會不開心，但之後會繼續練習、繼續進步，繼續學唱歌便會有信心。」她亦說一定會與男友分享不開心。

陳奕迅寄語：多現場演出自然學到嘢

對於第一次做商場演唱活動的Constance表示，每次現場演出都會緊張，所以要多做現場表演。今次感覺很特別，因為途人路過也會停下來聽她唱歌。她透露父親陳奕迅以往也經常演出商場活動，問到父親可有提點，她說：「他沒有特別講，只說多些現場演出會學到很多，所以一有現場演出便要去做。」