「播音皇帝」李我遺孀瀟湘激罕曝光 97歲生日真實狀態令人讚嘆 鶼鰈情深昔為愛同住護老院相扶持

有「播音天后」之稱的瀟湘（原名何侶雲）是已故「播音皇帝」李我的第二任太太，瀟湘因協助李我輯錄「天空小說」結緣，兩人在1949年結為夫妻並育有一子李蔭宗（John），婚後形影不離是圈中公認的模範夫妻。李我叔晚年生活由太太瀟湘照料，其後因近年行動不便入住護理院，瀟湘也陪丈夫一起入住，鶼鰈情深！

李我叔離世後太太瀟湘鮮有再現身

李我叔在2021年離世，太太瀟湘鮮有再現身於人前，原來瀟湘一直住在護老院養老，日前譚炳文的女兒譚淑瑩貼上與瀟湘的合照並說：「第一代播音天后華誕，喜見97高齡的師婆瀟湘#依然風趣幽默對答如流師公（李我）和妳以前總是叫我『細細個』，現在妳心中我仍然係細路女（好窩心）祝妳萬壽無疆，健康如意。侄女Patty為妳打點一切，孫兒Ringo和孫媳陪伴左右。」

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97歲瀟湘非常精神全程笑容滿面

相中所見，97歲的瀟湘非常精神，全程笑容滿面，她身穿一件鮮紅色的高領上衣，外面搭配一件黑底帶有紅色花卉圖案的西裝外套，色彩搭配鮮明而喜氣，既時尚又不失莊重，再加上留著一頭俐落的黑色短髮，髮型經過精心整理，給人精神飽滿、時尚優雅的印象。李我原名李晚景，是個一生傳奇的人物，李我曾表示改「李我」的原因是：「當時想到自己無父、無母、無兄、無弟、無妻，只有一個我，所以就改了單名一個我字。」不過在1949年前遇到瀟湘後，人生就再不一樣。瀟湘1948年加入廣州風行電台，其後與「播音皇帝」李我相識、相戀並於1949年結婚。瀟湘1959年加入商業電台，原本是李我的徒弟，兩人工作朝夕相對而相戀結婚，瀟湘的成就不遜於丈夫，獨自一人講述「倫理小說」廣播劇，聲線情感細膩，深受省港澳聽聽眾歡迎，有「倫理小說之母」及「播音皇后」的美譽。瀟湘與鄧寄塵等大師一樣，她擁有一人分飾多角的播音神技，在沒有劇本的直播室內，僅憑一張大綱就能即時模擬奶奶、小姐、小孩等不同角色的聲音與語調。

瀟湘原本是李我的徒弟

瀟湘曾讚先夫李我才智過人，滿腦子都是創作，試過半夜靈感閃現時，也會突然彈起身說：「老婆，快啲幫我記低，然後我就將佢諗到嘅詩呀，句呀，故事呀，逐一寫下來，之後再重新抄喺記事本上，我們做咗咁多年夫妻，我手邊永遠有記事本同一枝筆，隨時隨地要幫佢做筆記。」瀟湘和李我在1987年後相繼退休享福，後來年紀逐漸大，李我行動不便，由瀟湘推輪椅代步，可惜瀟湘用力不當而頸椎受傷，二人最終決定一齊入護老院，方便有人照顧。瀟湘曾說：「佢唔肯一個人住，所以我就陪佢一齊住，不過我有時都約朋友出去，又會多做運動，佢依家好似小朋友咁，有時我去洗手間見我唔到，就按鐘問護理員我去咗邊。佢年紀大，好彩腦袋清晰，其實佢身體唔錯但係要臥牀，唔可以外出，最多去飯堂坐坐。希望上天照顧我，我都會好好照顧自己，因為朋友話如果我先走，老公會好淒涼，所以我日日出街當做運動。」

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