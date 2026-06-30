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麥玲玲被封內地「短劇之王」 獲邀6位數賣AI肖像權 怕變三級片主角擬搵吳啟華取經

影視圈
更新時間：23:15 2026-06-30 HKT
發佈時間：23:15 2026-06-30 HKT

明日7月1日是樂易玲67歲生日，今晚舉行生日派對，麥玲玲師傅一早到場為壽星女賀壽。麥玲玲師傅笑言有一、兩年未有參加樂小姐生日派對，因為在內地工作，所以事後會跟樂易玲相約吃飯補祝生日。她說：「今日都早點到，之後都離開一下，再跟老公來切蛋糕，主要係老公想來睇TVB女神、打個咭囉！」

麥玲玲拍短劇受歡迎

麥玲玲自認並非飲得之人，反而是一名「睡寶寶」養生之人，不過知道前來好多人都是飲得之人。問到預備了什麼禮物給樂易玲？她笑說：「唔使㗎！禁止送禮物，每年都是跟她吃飯。」早前拍短劇《我的閨蜜千千歲》大受歡迎的麥玲玲，笑言有更多人洽談她拍短劇，亦有人問她購買AI版權，所以要問下前輩先，對方出六位數字未知是否賣斷。她說：「可能平時拍短劇，AI幫助下可以補救演技，但最擔心被人拿去肖像權變成三級片，又不知什麼角色影響冰清玉潔形象，都想請教吳啟華，因為他賣了肖像權拍了一部短劇。」

麥玲玲想跟小生有感情線

提到她在內地被封為「短劇之王」，麥玲玲表示開心，將來都會跟邵氏當紅藝人一齊拍短劇，又笑謂想跟小生有感情線，否則拍短片只能做品茶師或霸道總裁，又重申仍考慮賣肖像權，但因為太多人假冒她，今早亦有舉報，現在造假非常迫真，若非行內人可能難發現內容真偽、不合邏輯。

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