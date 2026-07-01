楊玉梅藍色戰衣晒豐滿上圍 零贅肉火辣身材完勝少女 高強度瑜伽一身體反應惹人擔心

61歲的1990年亞洲小姐季軍楊玉梅，向來以其凍齡美貌及豐滿身材見稱，雖然已年過花甲，但歲月似乎未曾在她身上留下痕跡。近日她在社交平台分享了一段練習高難度瑜伽的影片，再次引發網民熱議。影片中，楊玉梅身穿一套貼身湖水藍色瑜伽運動服，將其零贅肉的緊緻身形和澎湃上圍展露無遺。只見她輕鬆做出「頭倒立大字馬」的標準動作，雙腿在空中穩定地張開成一字馬，核心力量與身體的柔軟度驚人，完全不輸年輕少女。除了驚人的體能，更展示她飽滿的蘋果肌和緊緻的皮膚狀態，但她倒立後滿臉通紅，網民亦擔心她的年紀，身體未必能夠應付高強度運動。

楊玉梅曾遭「潛規則」被掃背摸臀

然而在女神光環的背後，楊玉梅在過去的演藝生涯中，曾遭遇過「潛規則」，她憶述其中一次最驚險的經歷，對方是一位認識已久的電影公司大老闆。起初該老闆頻繁以朋友聚會為名約她吃飯，並總是指明要她坐在其身旁。在燈光明亮的餐廳中，一切看似正常，但飯局結束後，眾人轉場至環境昏暗的卡拉OK，該老闆便開始露出真面目。他對楊玉梅動手動腳，先是將手放在她的背後不斷撫摸試探，其後更大膽地輕彈她的內衣帶，行為極具挑逗及侮辱性。最令她驚恐的是，對方的手更順勢向下滑，直至掃過她的臀部。楊玉梅憶述當時自己「全身繃緊、極度驚恐」， 只能藉故上廁所暫時脫身，自此之後，那位大老闆便再也沒有找她拍過戲。

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楊玉梅轉型從商建立飲食王國

楊玉梅早在2000年，演藝事業如日中天的她，便毅然淡出幕前，投身商界，在飲食業大展拳腳。憑藉著過人的生意頭腦與不屈不撓的毅力，她成功開創了自己的事業王國。據悉她旗下的餐廳集團至今已擴展至24間分店，業務蒸蒸日上，讓她成為圈中名副其實的「隱形富婆」。

楊玉梅北上買3千呎豪宅

如今生活無憂的楊玉梅，活得越發精彩自信。她堅持自食其力的原則，不走捷徑，最終迎來了事業與財富的雙豐收。近日她更開心宣布加入「北上置業」的行列，並在社交平台上高調開箱自己位於內地、面積逾3,000呎的四房一廳超豪華新居。從她分享的影片中可見，新居裝潢氣派，空間感十足，足證其豐厚財力。

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