Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

楊玉梅藍色戰衣晒豐滿上圍 零贅肉火辣身材完勝少女 高強度瑜伽一身體反應惹人擔心

影視圈
更新時間：10:00 2026-07-01 HKT
發佈時間：10:00 2026-07-01 HKT

61歲的1990年亞洲小姐季軍楊玉梅，向來以其凍齡美貌及豐滿身材見稱，雖然已年過花甲，但歲月似乎未曾在她身上留下痕跡。近日她在社交平台分享了一段練習高難度瑜伽的影片，再次引發網民熱議。影片中，楊玉梅身穿一套貼身湖水藍色瑜伽運動服，將其零贅肉的緊緻身形和澎湃上圍展露無遺。只見她輕鬆做出「頭倒立大字馬」的標準動作，雙腿在空中穩定地張開成一字馬，核心力量與身體的柔軟度驚人，完全不輸年輕少女。除了驚人的體能，更展示她飽滿的蘋果肌和緊緻的皮膚狀態，但她倒立後滿臉通紅，網民亦擔心她的年紀，身體未必能夠應付高強度運動。

楊玉梅曾遭「潛規則」被掃背摸臀

然而在女神光環的背後，楊玉梅在過去的演藝生涯中，曾遭遇過「潛規則」，她憶述其中一次最驚險的經歷，對方是一位認識已久的電影公司大老闆。起初該老闆頻繁以朋友聚會為名約她吃飯，並總是指明要她坐在其身旁。在燈光明亮的餐廳中，一切看似正常，但飯局結束後，眾人轉場至環境昏暗的卡拉OK，該老闆便開始露出真面目。他對楊玉梅動手動腳，先是將手放在她的背後不斷撫摸試探，其後更大膽地輕彈她的內衣帶，行為極具挑逗及侮辱性。最令她驚恐的是，對方的手更順勢向下滑，直至掃過她的臀部。楊玉梅憶述當時自己「全身繃緊、極度驚恐」， 只能藉故上廁所暫時脫身，自此之後，那位大老闆便再也沒有找她拍過戲。

相關閱讀：楊玉梅哀揭三遇「潛規則」 電影公司老闆彈Bra帶猛攻下身：我成身硬晒 拒當女友換角色

楊玉梅轉型從商建立飲食王國

楊玉梅早在2000年，演藝事業如日中天的她，便毅然淡出幕前，投身商界，在飲食業大展拳腳。憑藉著過人的生意頭腦與不屈不撓的毅力，她成功開創了自己的事業王國。據悉她旗下的餐廳集團至今已擴展至24間分店，業務蒸蒸日上，讓她成為圈中名副其實的「隱形富婆」。

楊玉梅北上買3千呎豪宅

如今生活無憂的楊玉梅，活得越發精彩自信。她堅持自食其力的原則，不走捷徑，最終迎來了事業與財富的雙豐收。近日她更開心宣布加入「北上置業」的行列，並在社交平台上高調開箱自己位於內地、面積逾3,000呎的四房一廳超豪華新居。從她分享的影片中可見，新居裝潢氣派，空間感十足，足證其豐厚財力。

相關閱讀：楊玉梅北上買3000呎4房豪宅 客廳極寬敞擁巨型露台 連愛犬都有獨立房間

最Hit
港大碩士IT男失業11個月轉行送外賣做保安 10年經驗貼畢業證書自嘲：呢張嘢其實冇乜用？｜Juicy叮
港大碩士IT男失業11個月轉行送外賣做保安 10年經驗貼畢業證書自嘲：呢張嘢其實冇乜用？｜Juicy叮
時事熱話
23小時前
長者七一優惠！8大交通/餐飲/景點 長者咭、樂悠咭折扣 自助餐半價、蛋撻71折、$18下午茶餐
長者七一優惠！8大交通/餐飲/景點 長者咭、樂悠咭折扣 自助餐半價、蛋撻71折、$18下午茶餐
生活百科
16小時前
港男40萬翻新近400呎公屋 親自操力設計 拒盲目全屋造櫃 空間盡顯北歐風質感
港男40萬翻新近400呎公屋 親自操力設計 拒盲目全屋造櫃 空間盡顯北歐風質感
家居裝修
4小時前
六合彩｜頭獎$3900萬今晚攪珠 即睇近期30期最幸運號碼
六合彩｜頭獎$3900萬攪珠結果出爐 即刻入嚟對冧巴！
社會
12小時前
黃家駒逝世33年丨黃貫中痛憶青春定格像刀割那麼痛 唯一舊愛林楚麒終極現身
黃家駒逝世33年丨黃貫中痛憶青春定格像刀割那麼痛 唯一舊愛林楚麒終極現身
影視圈
16小時前
必搶$88任食片皮鴨+點心放題！180分鐘歎即製小菜招牌點心 再送原隻鮑魚佛跳牆灌湯餃
必搶$88任食片皮鴨+點心放題！180分鐘歎即製小菜招牌點心 再送原隻鮑魚佛跳牆灌湯餃
飲食
15小時前
譚俊彥愛女小學畢業曬全家福  老婆顏值爆燈成焦點
譚俊彥愛女小學畢業曬全家福  老婆顏值爆燈成焦點
影視圈
2026-06-29 20:44 HKT
夏日雨季1方法免費借遮！全港逾80個雨傘借還點 18歲以上就借得 網民盛讚：又長又輕
夏日雨季1方法免費借遮！全港逾80個雨傘借還點 18歲以上就借得 網民盛讚：又長又輕
生活百科
17小時前
TVB高層樂易玲67歲生日許願幫藝人賺大錢 預告黃宗澤領軍賀歲片點名劉穎鏇好耀眼
06:49
TVB高層樂易玲67歲生日許願幫藝人賺大錢 預告黃宗澤領軍賀歲片點名劉穎鏇好耀眼
影視圈
11小時前
WhatsApp重大私隱更新｜新增「用戶名」無電話號碼都可對話！即睇2步預先登記搶名教學
WhatsApp重大私隱更新｜新增「用戶名」無電話號碼都可對話！即睇4步預先登記搶名教學
生活百科
21小時前