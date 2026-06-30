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回歸晚會丨鍾鎮濤獻唱《真心英雄》配航天畫面 與譚詠麟原Key合唱《祝福》考牌 重逢百感交集浮現昔日畫面

影視圈
更新時間：22:15 2026-06-30 HKT
發佈時間：22:15 2026-06-30 HKT

鍾鎮濤（B哥）今晚出席回歸騷，他與廣東藝術職業學院合作表演，唱出 《讓一切隨風》及《真心英雄》，又與譚詠麟和梁漢文合唱《祝福》。鍾鎮濤受訪時表示今日所唱的歌都是大會挑選，而唱《真心英雄》時配上航天員的一些畫面，令他也覺得好感動：「個畫面裏面航天員真係真心英雄。」

鍾鎮濤與譚詠麟合唱浮現昔日畫面

另外《祝福》就係同阿倫一齊大合唱，成首歌都係考牌，因為係唱原裝嘅key。」B哥指雖然與阿倫覺得兩個男人唱有點高不成低不就的感覺，但因為兩人也身經百戰，所以都不會怕，更表示因跟阿倫好久也未試過合唱，所以再唱時都有點感動，也浮現很多昔日的畫面，雖然很感性，但笑言不會在台上唱到喊，至於阿倫稍後開騷，他指未知會否做嘉賓，雖然他笑言到時上台搶咪也可，但其實自己更想欣賞對方的演唱會，但因有很多內部認購，搞到自己都被cut飛。

鍾鎮濤巡演首選紅館

工作方面，B哥指稍後也會舉行巡唱，但自己最想是在香港舉行：「走勻內地、馬來西亞等地方，都會覺得最鍾意係香港，特別係紅館，係自己最鍾意嘅場地。」

鍾鎮濤丁母憂強忍悲痛頂住面對

另外，B哥的101歲媽媽在本月頭離世，問到他現時的狀態，B哥坦言不OK：「唔開心，但唔可以成日講住唔開心，尤其係見人，點都要頂住。」至於媽媽的喪事，他只因有細佬和其他家人幫手，所以已經安排好。

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