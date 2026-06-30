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樂易玲生日會｜陳曉華朱敏瀚分手後首同場 前後腳現身零交流 異口同聲稱見面唔尷尬

影視圈
更新時間：22:30 2026-06-30 HKT
發佈時間：22:30 2026-06-30 HKT

TVB上位小生朱敏瀚在2024年被爆與港姐冠軍出身的陳曉華（Hera）早前驚爆分手，朱敏瀚表示與女方沒有聯絡：「我單身咗一段日子，但成件事係正面嘅，呢段時間更加清楚我身邊好多人錫我。」陳曉華避而不談分手一事，只稱：「我同很多人都冇乜聯絡，冇諗咁多，工作最緊要。」

朱敏瀚陳曉華分手後首度同場

TVB高層樂易玲今晚（30日）舉行生日會，不少藝人現身到賀，朱敏瀚和陳曉華驚爆分手後首度同場，但這對過氣戀人前後腳到場，陳曉華與譚俊彥、梁凱晴一起到場，陳曉華不知道「朱同事」朱敏瀚先一步到場，只表示為樂易玲送上舒適、容易入睡的禮物，而譚俊彥也送上容易入睡的酒，是他多年來的習慣，為樂易玲增添收藏。

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陳曉華稱逢人都會打招呼

陳曉華表示今早與譚俊彥及梁凱晴齊齊拍節目，問與「朱同事」朱敏瀚先見面會打招呼嗎？她表示會，會與在場每一位打招呼：「最近開工都係同佢哋（譚俊彥、梁凱晴），見到有啲悶，哈哈！（主動打招呼？）逢人都會打招呼，係禮貌，唔會尷尬，我係開心仔。」譚俊彥即解圍指首先要與樂易玲打招呼先。朱敏瀚則與張振朗一齊受訪，問是否分手後首次與陳曉華同場？朱敏瀚指在5月底的節目巡禮時有同場，意指已分手一段時間，但稱時間並不重要，問到見面會打招呼嗎？朱敏瀚指未見到對方，他說：「會打招呼，唔會尷尬。」

朱敏瀚強調不需要描繪成敵人

朱敏瀚強調不需要描繪成敵人，問即是再見仍是朋友？朱敏瀚稱：「同事！」張振朗指自己病了一段時間，可能朱敏瀚太忙不在身邊一齊訓練，自己一個時難免有少少病，亦少了做運動，朱敏瀚指張振朗打籃球亦受傷了，張振朗笑稱：「傷咗唔使提，最重要係繼續向前行，做一個有承擔嘅的男人！」問一番話是否講給朱敏瀚聽？，張振朗笑言一班兄弟都會撐他，周嘉洛也會撐他。另外，被《東周刊》揭與圈外男友拍拖的海兒亦有到場，但她婉拒了訪問。

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