回歸晚會丨梁漢文獲特首親點加歌添光彩 剛柔並濟霸氣演繹《滄海一聲笑》

梁漢文今日出席慶祝香港回歸祖國29周年文藝晚會，他與香港武術聯會合作唱出《滄海一聲笑》及創意粵歌《待你歸來》，梁漢文受訪時表示很高興可以和運動員、粵劇界人士及武術運動員，一剛一柔去表演《滄海一聲笑》，覺得好有力量，好有意思。

梁漢文紅館演出分外輕鬆

另外他指粵劇部分就是將粵語流行曲跟粵劇穿越成為一個《白蛇傳》的愛情故事，是向哥哥（張國榮）致敬的表演作品。Edmond又透露本身他只是唱一首歌，特首李家超留意到他這個騷的表演，就點唱加一首歌，因此覺得好榮幸，由於這次不是第一次參加回歸騷，所以沒感到好大壓力，甚至因是在紅館舉行所以覺得特別輕鬆。

梁漢文選唱《待你歸來》因內地翻紅

Edmond又謂選唱《待你歸來》，其實是因抖音上面翻hit，有66億人點播過，自己也開心這首歌可以翻hit，傳承到廣東話港樂的經典：「其實喺內地做節目都發覺廣東話喺內地非常之hit，傳唱度好高好犀利，Beyond當然唔使講啦，但係其他廣東話嘅歌曲作品都融入去到內地同胞嘅生活裏面，咁佢哋都會即係以聽廣東話歌學廣東話為榮咁樣。」提到其好友許志安稍後將會在紅館開騷，Edmond表示不知到時會否做嘉賓，希望到時有機會以BIG FOUR上台一起玩，提到工作，Edmond指將會在香港參與拍攝一個內地平台的劇集。

