陳卓賢四點邏輯怒斥抄歌指控：我唔覺得要墮落到去抄襲 激動揚言冇晒靈感寧願退出娛樂圈

MIRROR成員陳卓賢（Ian）與鍾嘉欣今日出席美容品牌產品發布會活動，吸引數百位「Hellos」粉絲站滿商場中庭數層圍觀，陳卓賢Ian與鍾嘉欣更即場示範產品用法，並分享美容心得。陳卓賢Ian受訪時透露出道後遠較運動員時期注重護膚，當年就算身水身汗若肯用清水洗面已算姿整。今日在活動遇上女神鍾嘉欣，笑指對方直至現在仍是心中女神，雖然初次見面只慢熱地打招呼，但發覺鍾嘉欣非常友善，竟表示有聽自己的音樂，馬上令心情放鬆不少。

陳卓賢九場個唱背心騷肌走唔甩

陳卓賢Ian將於7月23號起舉行9場演唱會，在護膚外亦勤力健身練大隻，笑言騷肌在所難免：「到時情緒一到都要嘅，觀眾睇得開心最緊要，但我諗背心走唔甩，最低限度啦！」陳卓賢Ian在活動重提9場演出程序各有不同，表示團隊尚未決定何時公布各場主題與驚喜：「我哋未公布，亦未知到底盲盒定早一晚公布畀大家。」或會視乎樂迷意願作出安排，但透露已開始為九晚不同演出感到緊張，上次開7場到中段已習慣流程，今次變相連開9次全新演唱會：「我同監製細榮傾完，都異口同聲話『真係玩自己、好大鑊』成件事真係好癲，但如果做得好又會值得嘅。」

陳卓賢直言「道不同不相為謀」

早前陳卓賢Ian捲入抄襲風波，被指新歌《那抹柔光，名為你》與獨立歌手潘宇謙提前一日面世的國語歌《碎鑽星球》旋律相似。陳卓賢Ian受訪直接回應事件，從邏輯分析事件：「第一，我係選秀節目出道嘅藝人，大家對我有幾多斤両、能力去到邊，我諗應該好清楚！第二，我部電腦裡面，打開任何一個文件夾都有隨時出得嘅歌，不下數百首，我唔覺得要墮落到去抄襲，如果有一日我真係完全冇晒靈感、寫唔到歌，我會寧願退出娛樂圈！或者唔再寫歌，做一個唱人哋歌嘅歌手，都唔會墮落到要做抄襲呢件事！抄襲喺我世界裡面，永遠唔會發生！第三，如果我要抄襲一個歌手，點解佢會不下一次邀請我幫佢寫歌？第四，如果唔係同我合作開嘅監製，我點會有佢嘅Demo？基於以上每樣邏輯分析，我睇唔出有抄襲嘅理由！」更直言與AP曾經為朋友，但交朋友講求緣份：「道不同不相為謀。」

陳卓賢不再理會其他人事關係

目前會繼續專注工作，不再理會其他人事關係：「有時做嘢唔剩係做畀人睇，個天都睇緊，我問心無愧！」希望繼續透過音樂作品向樂迷傳達正面訊息錦在日常中為大家帶來溫暖。至於電腦中幾百首歌的推出時間，會否繼續每月23日持續出歌，Ian笑指敬請大家期待：「真係好問題，我依家唔直指回答，但亦好似答咗咁！」

陳卓賢演唱會後拍團綜

MIRROR即將開拍團綜，陳卓賢Ian透露會在演唱會完成後到外地拍攝，對旅程能否休息放鬆感矛盾：「拍攝日程應該好緊湊，冇乜時間休息，今次應該去外地但唔講得去邊。」自己抱工作心態出發，難以與獨自旅行比較，但希望旅程能安排單獨住宿房間：「節目組有冇睇緊？希望係Single room，係我唯一要求！（上次與誰同房？）上次真係自己一間房，依家大家大個仔，要有返少少私人空間，養足精神應付第二日拍攝。」