盧瀚霆發燒後火速復工 粉紅造型現身聯乘主題店 神徒逼爆商場撐偶像

MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）自家品牌「ALLOVER」最近與手機殼品牌跨界合作，產品今日率先開賣。今早Anson Lo 更親身到又一城主題店打卡，吸引大批「神徒」（粉絲暱稱）到場，逼爆商場。而連日來工作馬不停蹄的Anson Lo，昨晚更因體力透支發燒，他在社交網透露需要取消部分日程回家休息。

盧瀚霆馬不停蹄

Anson Lo盧瀚霆近期工作排得密密麻麻，先後現身《第八屆KKBOX香港風雲榜》，緊接又出席活動、拍廣告，同時更密鑼緊鼓為本週的澳門演唱會排舞練歌。密集行程最終令Anson Lo盧瀚霆 身體響起警號，昨晚他在社交網透露突然發燒，無奈要取消原定日程，他寫道：「發燒了，身體終於頂不住，勉強排完舞，最後決定還是取消唱歌堂和fitting，真的很不好意思。在家中休息一晚，希望今晚快點退燒。」而向來寵粉的Anson Lo盧瀚霆 即使抱恙也不忘提醒大家要保重身體：「你們忙之餘，記住要先好好保重身體，再好好享受忙的快樂，不要讓我擔心，我先睡一會。」盡顯暖心一面。

盧瀚霆精神現身活動

經過一晚休息後，Anson Lo盧瀚霆今早精神率先現身品牌聯乘主題店打卡，現場一早已塞滿前來支持的神徒，場面墟冚。為配合主題，Anson Lo 無懼炎夏，穿上粉紅色冷衫配白色褲上陣，其後再換上米白色運動服，打扮有型 ，全程笑容燦爛，更不時向高層及中庭的神徒揮手派福利，似乎未有受前一晚不適影響，表現專業。

盧瀚霆分享生日願望

而即將迎來31歲生日的Anson Lo盧瀚霆分享生日願望：「生日願望一定是身體健康，事關昨日(前晚)有點發燒，取消了唱歌堂與Fitting的工作，幸好休息一晚後已無大礙，更覺健康才是最大的財富，擁有良好的身體才能繼續做好自己的工作，好好照顧家人，為他們提供更好的生活質素。另一個生日願望當然是繼續跟我的神徒繼續心心相印地同行，迎接未來的挑戰，希望接下來的每個時刻，也有神徒BB跟我互相支持、並肩而行，期待在KINGDOM澳門站跟大家玩得盡興！」