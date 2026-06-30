Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

盧瀚霆發燒後火速復工 粉紅造型現身聯乘主題店 神徒逼爆商場撐偶像

影視圈
更新時間：20:15 2026-06-30 HKT
發佈時間：20:15 2026-06-30 HKT

MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）自家品牌「ALLOVER」最近與手機殼品牌跨界合作，產品今日率先開賣。今早Anson Lo 更親身到又一城主題店打卡，吸引大批「神徒」（粉絲暱稱）到場，逼爆商場。而連日來工作馬不停蹄的Anson Lo，昨晚更因體力透支發燒，他在社交網透露需要取消部分日程回家休息。

盧瀚霆馬不停蹄

Anson Lo盧瀚霆近期工作排得密密麻麻，先後現身《第八屆KKBOX香港風雲榜》，緊接又出席活動、拍廣告，同時更密鑼緊鼓為本週的澳門演唱會排舞練歌。密集行程最終令Anson Lo盧瀚霆 身體響起警號，昨晚他在社交網透露突然發燒，無奈要取消原定日程，他寫道：「發燒了，身體終於頂不住，勉強排完舞，最後決定還是取消唱歌堂和fitting，真的很不好意思。在家中休息一晚，希望今晚快點退燒。」而向來寵粉的Anson Lo盧瀚霆 即使抱恙也不忘提醒大家要保重身體：「你們忙之餘，記住要先好好保重身體，再好好享受忙的快樂，不要讓我擔心，我先睡一會。」盡顯暖心一面。

盧瀚霆精神現身活動

經過一晚休息後，Anson Lo盧瀚霆今早精神率先現身品牌聯乘主題店打卡，現場一早已塞滿前來支持的神徒，場面墟冚。為配合主題，Anson Lo 無懼炎夏，穿上粉紅色冷衫配白色褲上陣，其後再換上米白色運動服，打扮有型 ，全程笑容燦爛，更不時向高層及中庭的神徒揮手派福利，似乎未有受前一晚不適影響，表現專業。

盧瀚霆分享生日願望

而即將迎來31歲生日的Anson Lo盧瀚霆分享生日願望：「生日願望一定是身體健康，事關昨日(前晚)有點發燒，取消了唱歌堂與Fitting的工作，幸好休息一晚後已無大礙，更覺健康才是最大的財富，擁有良好的身體才能繼續做好自己的工作，好好照顧家人，為他們提供更好的生活質素。另一個生日願望當然是繼續跟我的神徒繼續心心相印地同行，迎接未來的挑戰，希望接下來的每個時刻，也有神徒BB跟我互相支持、並肩而行，期待在KINGDOM澳門站跟大家玩得盡興！」

最Hit
港大碩士IT男失業11個月轉行送外賣做保安 10年經驗貼畢業證書自嘲：呢張嘢其實冇乜用？｜Juicy叮
港大碩士IT男失業11個月轉行送外賣做保安 10年經驗貼畢業證書自嘲：呢張嘢其實冇乜用？｜Juicy叮
時事熱話
9小時前
前律政司檢控主任遭革職褫奪退休金 提司法覆核今被駁回
前律政司檢控主任遭革職褫奪退休金 提司法覆核今被駁回
社會
10小時前
半小時痛失50萬！新型「真人+AI」洗腦騙局殺到 化身「假HKTVmall」陷阱 網民震驚：唔敢話唔中招｜Juicy叮
半小時痛失50萬！新型「真人+AI」洗腦騙局殺到 化身「假HKTVmall」陷阱 網民震驚：唔敢話唔中招｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
星島申訴王 | 26歲兒子欠巨債 賣戶口淪階下囚 港媽血淚控訴：外圍摧毀整個家
04:30
星島申訴王 | 26歲兒子欠巨債賣戶口淪階下囚 港媽血淚控訴：外圍摧毀整個家
申訴熱話
8小時前
郭文貴被判囚30年，沒收近9億美元。
逃亡富商郭文貴借反共詐騙逾千人 美國法院重判監30年沒收近9億美元
即時中國
1小時前
蔡一鳳敗訴需付訟費。資料圖片
蔡一鳳入稟追趙薇前夫黃有龍1億中介費 高院裁定敗訴需付訟費
社會
5小時前
譚俊彥愛女小學畢業曬全家福  老婆顏值爆燈成焦點
譚俊彥愛女小學畢業曬全家福  老婆顏值爆燈成焦點
影視圈
23小時前
苦主「取消保單」慘遭呃走50萬 騙徒假扮AI客服 逐步套取銀行資料
投資理財
9小時前
盧海鵬罕見姪仔悲從中來  睹三兄弟舊照嘆：一家五口剩番我  豁達看生死自嘲「想死冇咁易」
盧海鵬罕見姪仔悲從中來  睹三兄弟舊照嘆：一家五口剩番我  豁達看生死自嘲「想死冇咁易」
影視圈
11小時前
天文台上調周末風力預測！南海熱帶氣旋醞釀中 料7.4高地吹7級風
天文台上調周末風力預測！南海熱帶氣旋醞釀中 料7.4高地吹7級風
社會
7小時前