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TVB高層樂易玲67歲生日派對群星拱照 麥玲玲考慮賣AI版權：唔想影響冰清玉潔形象

影視圈
更新時間：20:10 2026-06-30 HKT
發佈時間：20:10 2026-06-30 HKT

明日7月1日是樂易玲67歲生日，今晚（6月30日）舉行生日派對，除了一對寶貝仔陳衍丞（Adrian）及陳彥義（Ryan）出席外，還有不少TVB藝人到場，包括：朱千雪、麥玲玲、馬貫東、李佳、劉洋、朱凱月和阮浩棕等人陸續出現，場面相當熱鬧。

麥玲玲帶老公到場睇TVB女神

麥玲玲師傅一早到場為壽星女樂易玲賀壽，麥玲玲師傅笑言有一、兩年未有參加生日派對，因為在內地工作，所以事後會跟樂易玲相約吃飯補祝生日：「今日都早點到，之後都離開一下跟老公來切蛋糕，主要係老公想來睇TVB女神、打個咭囉！」

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麥玲玲自認並非飲得之人

麥玲玲自認並非飲得之人，反而是一名「睡寶寶」養生之人，不過知道前來好多人都是飲得之人。問到預備了甚麼禮物給樂易玲？她笑說：「唔使㗎！禁止送禮物，每年都係同跟她吃飯。」麥玲玲早前拍短劇《我的閨蜜千千歲》大受歡迎，她笑言有更多人找她洽談拍短劇，亦有人問她購買AI版權，所以要問下前輩先，對方出六位數字未知是否賣斷，麥玲玲她說：「可能平時拍短劇AI幫助下補充演技，但係最擔心畀人拎肖像權變成三級片，又唔知乜嘢角色影響冰清玉潔形象，我都想請教吳啟華，因為佢賣咗肖像權拍咗一部短劇。」

麥玲玲在內地被封為「短劇之王」

提到她在內地被封為「短劇之王」，麥玲玲表示開心，將來都會跟邵氏當紅藝人一齊拍短劇，例如：中國飲食文化，當中會說廣東話題、普通話，又笑謂想跟小生有感情線，否則只會拍短片只有品茶師或霸道總裁，又重申仍考慮賣肖像權，但因為太多人假冒她，今早亦有舉報，現在造假非常逼真，若非行內人可能難發現內容真偽、不合邏輯。

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