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「御用反派」吳毅將登台騷麒麟臂 惡形惡相樣變生財工具吸金力強 曾為生計為何家勁做司機兼送貨

影視圈
更新時間：11:00 2026-07-01 HKT
發佈時間：11:00 2026-07-01 HKT

「御用反派」吳毅將曾在90年代的影視作品中飾演惡人，反派形象深入民心，吳毅將近年將事業重心轉到內地，獲不少商演邀請，登台活動長做長有，吸金力不遜當年。網上最近流出一條吳毅將在內地登台的影片，見到剛度過65歲生日的他，大晒粗壯的麒麟臂，健碩身形看不出已屆花甲之年。

吳毅將唱到現青筋

在網上流傳的登台片，吳毅將穿上無袖衫襯型格黑色暗花馬甲，戴上有色太陽眼鏡，在舞台上激情演繹劉德華的經典歌曲《暗裡著迷》。吳毅將不僅唱得投入，青筋盡現，又手舞足蹈帶動場內氣氛，更展示粗壯的麒麟臂，弗爆身形狀態非常好。

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吳毅將只剩「半個腎」運作

吳毅將近年北上登台，因經常在演出上現角色扮演，與台下觀眾對罵，成為其特色，因此獲得不少邀約，密食當三番。吳毅將在何家勁經營的「勁家莊」做司機，負責揸車送貨，賺取生活費。但原來吳毅將在10年前，曾因持續胸口及背部劇痛，歷經一場生死大劫。吳毅將當時經診斷後，揭發大動脈血管撕裂，醫生曾判定有高達三成的機會面臨癱瘓，甚至死亡風險。

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吳毅將曾憶述當時散步短短十分鐘，已感到莫名腰酸背痛，直到入醫院做詳細檢查，才發現其中一邊的腎臟有大片陰影，在大動脈旁的一條異常血管不斷膨脹，將本該輸送到腎臟的血液，全部「攔截」吸走，導致半個腎臟因缺血而險壞死。太太唐麗球得悉後非常憂心，但吳毅將卻擔心手術後如出現癱瘓情況，為免家人受累，決定不要勉強搶救，幸而走過鬼門關。

吳毅將曾歷兩段婚姻

吳毅將於1982年畢業於亞視第8期藝員訓練班，曾獲力撐擔任多部劇集男主角，吳毅將後期獲三級片導演垂青，接拍多部色情片，更有全裸演出。吳毅將與馬來西亞籍前妻育有一女吳正思。吳毅將於2000年完成離婚手續後，在2003年與拍拖10年的1984年港姐季軍唐麗球再婚，二人婚後誕下一女吳梓希。

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