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人氣韓團CORTIS爭議不斷 為遲到阻飛機起飛道歉 否認登機橋換衫

影視圈
更新時間：19:44 2026-06-30 HKT
發佈時間：19:44 2026-06-30 HKT

CORTIS出道不足1年，該人氣韓團再被乘客投訴因他們而航班受阻。近日，一名（26日）乘搭巴黎飛往韓國班機的乘客發文指，航班因CORTIS延誤近40分鐘才起飛！甚至連機長都親自向商務艙乘客道歉。網民還公開影片，稱可聽見工作人員呼喊團員的名字，並拍到CORTIS在登機橋換衫的畫面，引發他們「耍大牌」爭議。另有網民爆料，最後登機廣播響起後，成員金主訓仍在社交網發布限時動態。

戴高樂機場系統故障？

CORTIS於26日乘搭從巴黎返回韓國仁川的航班，登機時被指遲到約30分鐘！該班機原定於當日下午2時40分起飛，機場於2時15分進行最後登機廣播，CORTIS成員一行人疑似登機延誤，班機最終延誤約38分鐘起飛。CORTIS所屬公司BigHit Music今（30日）正式就爭議道歉，承認因為交通事故導致登機延遲，同時堅決否認了去年10月日本行程結束後返韓，在登機橋換衣服阻塞通道，以及5月前往日本演出時遲到登機等說法。有不少網民則上傳當日航班資訊，代為澄清，指巴黎戴高樂機場系統發生大規模故障，導致超過400班航班受影響，認為機場系統異常才是班機延誤的主要原因，並稱目前並無證據顯示航班延誤是由CORTIS造成的。

CORTIS飽受「私生飯」騷擾？

另外，CORTIS近期飽受「私生飯」（侵害藝人私隱的fans）騷擾，甚至爆出保母車遭偷偷安裝GPS定位器。對此，BigHit Music昨（29日）日強硬表示會採取法律行動，「已針對相關行為採取報警、口頭警告、要求刪除拍攝內容等措施，絕不和解、不寬恕。」

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