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非份之罪｜吳啟華再披白袍零老態 程至美變身「魔鬼嚴父」癲狂手段預告陸續有來

影視圈
更新時間：19:12 2026-06-30 HKT
發佈時間：19:00 2026-06-30 HKT

TVB另類寫實劇集《非份之罪》昨晚（29日）在翡翠台播映，劇集由六個單元故事構成，首個播出的故事是《無臉女屍》，由吳啟華、貝安琪、戴祖儀和游嘉欣主演，今次吳啟華相隔11年重返TVB拍劇，今次吳啟華再披上白袍回歸螢幕，不過他並不是飾演腦外科醫生「程至美」，而是飾演婦產科醫生「康力」。

吳啟華憑「程至美醫生」贏得師奶殺手美譽

吳啟華在90年代於TVB經典醫療劇《妙手仁心》系列中飾演的腦外科醫生程至美（Paul）他演藝生涯中最具代表性的顛峰之作，不單為吳啟華帶來了不少的電視獎項，同時亦因「程至美」的專業、溫柔且富有正義感，令吳啟華贏得「師奶殺手」的美譽，甚至曾在街上被市民誤認為是真正的醫生。劇集播出後，迅即在網上掀起回憶殺。

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在昨晚播出的第一集， 劇情講述「康力」吳啟華和外籍妻子「白美雅」貝安琪恩愛非常，並視大女「康嘉嵐」戴祖儀和細女「康嘉儀」游嘉欣為掌上明珠，惜礙於「白美雅」貝安琪身份關係，「康嘉嵐」戴祖儀和「康嘉儀」游嘉欣兩女均無香港身份證，多年來被困在大宅「籠牢」中。「康嘉嵐」戴祖儀一次偷偷帶和妹妹「康嘉儀」游嘉欣到酒吧見識並捲入毒品事件，「康力」吳啟華一意孤行將兩姊妹一起軟禁，「康嘉嵐」戴祖儀難抵控制狂嚴父離家出走，最終死於非命，慘成無臉女屍。吳啟華憑《妙手仁心》系列的「程至美」令其醫生形象深入民心，今次再做醫生一如以往入型入格、做手術手勢望落極度逼真之餘，吳啟華十年如一日的不老外貌，同樣令網民震撼不已：「程至美有不老症」、「個樣真係冇乜點變」、「程醫生真係好屈機」、「好似仲後生過《純熟意外》嗰陣」、「程至美真係好似醫生」、「吳啟華啲手勢似醫生似到」，甚至有網民覺得吳啟華「越大越斯文」、「吳啟華自從係《妙手仁心》之後，我對佢改觀，佢唔係只能夠做奸角。」、「吳啟華一個人，已經可以撐起成套劇。」

吳啟華除了醫生氣場及不老外表，超班演技亦大大震撼網民，吳啟華今次不再飾演救死扶傷、溫柔儒雅的完美暖男醫生，他飾演婦產科醫生「康力」表面上是個斯文顧家的好老公、好爸爸，但原來骨子裡卻是一個對女兒有極強控制慾的「雙面人」！隨著劇情推進，他將會展露令人毛骨悚然的陰暗面，甚至有許多歇斯底里、情緒崩潰的癲狂演出，徹底顛覆以往的正直形象，監製王心慰（Amy姐）預告，吳啟華在往後四集將有更精彩演出。吳啟華曾表示新角色「康力」與程至美醫生有很大分別，不止是嚴父、而且更是走火入魔的嚴父，所以演繹時相當有難度，角色內心極度掙扎：「其實自己覺得唔係好啱，但係冇辦法，定好多家規其實都係想維持個家庭，唔好畀人哋發現真相。」在現實生活中，吳啟華是一名慈父，與第二任前妻石洋子育有一女吳熙兒（小豬豬），雖然離婚後女兒交由婆婆照顧，惟兩父女感情依然要好，女兒自少興趣多多，吳啟華不惜大灑金錢悉心栽培，為她報讀各種興趣班，如唱歌、跳舞同彈琴，早年安排女兒入讀春內的美國國際學校，學校教學以英語為主，每年學費高達21萬港元，近年又安排女兒到加拿大讀書，絕對是廿四孝爸爸。吳熙兒盡得父母真傳，轉眼間已由小妹妹變成亭亭玉立的少女，不少網民激讚她是其中一位最美星二代，隨時可原地出道。

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