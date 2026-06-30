樂宜外遊派福利零P圖比堅尼上陣 震撼身材驚見「縮水」以一招挽救

「DJ女神」樂宜（Lokyii）身材火辣，向來以性感形象示人，深受網民喜愛。樂宜最近到越南峴港享受悠閒假期，穿上貼身小背心四處遊覽當地名勝外，更不忘趁好天氣大派福利，在社交平台分享一系列火辣泳照，展現最真實一面。

樂宜身材角度大反差

樂宜昨日（29日）在IG大晒一套藍色配上紅繩設計的比堅尼，鮮艷的顏色配搭十分搶眼，更突顯其陽光膚色，狀態極佳。不過有網民發現，樂宜的身材在不同角度下，竟出現「極大反差」。

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從樂宜的正面所見，其向來引以為傲的豐滿上圍，似乎稍微「縮水」，未見昔日逼爆的視覺效果。但當樂宜一轉向側面並輕輕彎身時，澎湃惹火的身材即重現鏡頭前，畫面極具震撼力。

樂宜拒絕修圖崇尚真實

樂宜在帖文中自豪地表示今次全屬「零修圖」，直接以真面目示人。樂宜寫道：「直接原相機放算了，唔P圖，直接放最真實 #一個字懶」。對於樂宜大方公開「原圖」，網民留言支持：「唔P圖都咁靚，真材實料」、「自然美最吸引」，亦有網民將焦點放到樂宜的身材上：「側面睇真係無得輸」。

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