Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

譚詠麟新歌獲劉德華李克勤罕有雙劍合璧填詞 字字刻骨銘心成就校長最催淚謝幕曲

影視圈
更新時間：17:45 2026-06-30 HKT
發佈時間：17:45 2026-06-30 HKT

譚詠麟（校長）近日為演唱會謝幕曲《我在意》拍攝MV，MV以「深情與陪伴」為主軸，將校長與歌迷橫跨數十年的真摯情感濃縮其中。《我在意》邀得與校長交情深厚的兩位巨星劉德華與李克勤親自操刀填詞。兩人將對校長的深刻了解化作真摯文字，量身打造出這封情感細膩、扣人心弦的情書。

譚詠麟低調化身「觀眾」掀簾入座

MV開首以細膩的溫馨色調呈現。校長先以「觀眾造型」低調掀開經典紅色天鵝絨簾幕入座，全程不露面容，靜靜地走到一張觀眾椅上坐下，凝望着前方空蕩蕩的舞台。隨着視角「跳入」台上的畫面，前方的屏幕瞬間亮起，浮現出新歌歌名《我在意》，輕輕喚醒沉睡的歲月。

「歌手Alan」台上深情獻唱

隨着溫暖的旋律響起，身穿演唱服裝的「歌手Alan」站在LED屏幕前深情獻唱，背後播放着從最早期由《反斗星》到現在的珍貴唱片封面。此時，台下出現了不同年代的樂迷，完美還原了不同年代的縮影。台下的面孔換了一批又一批，但每個人眼中的熾熱與感動，卻印證了那份始終如一的專屬陪伴。

譚詠麟神秘觀眾終露真容

最觸動人心的一幕，是開場時的神秘觀眾終於露出了面容，原來是「現在的Alan」。他一直坐在台下，以見證者的視角，看着台上那個為歌迷唱歌的自己。他微微一笑，披上閃爍全黑的「戰衣」轉身離去。當他再次掀開紅色簾幕，耀眼的強光伴隨着演唱會現場的歡呼聲，為這場跨越時空、與樂迷靈魂交心的溫暖對話畫下完美句點。
 

最Hit
港大碩士IT男失業11個月轉行送外賣做保安 10年經驗貼畢業證書自嘲：呢張嘢其實冇乜用？｜Juicy叮
港大碩士IT男失業11個月轉行送外賣做保安 10年經驗貼畢業證書自嘲：呢張嘢其實冇乜用？｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
前律政司檢控主任遭革職褫奪退休金 提司法覆核今被駁回
前律政司檢控主任遭革職褫奪退休金 提司法覆核今被駁回
社會
8小時前
星島申訴王 | 26歲兒子欠巨債 賣戶口淪階下囚 港媽血淚控訴：外圍摧毀整個家
04:30
星島申訴王 | 26歲兒子欠巨債賣戶口淪階下囚 港媽血淚控訴：外圍摧毀整個家
申訴熱話
6小時前
郭文貴被判囚30年，沒收近9億美元。
逃亡富商郭文貴借反共詐騙逾千人 美國法院重判監30年沒收近9億美元
即時中國
6小時前
苦主「取消保單」慘遭呃走50萬 騙徒假扮AI客服 逐步套取銀行資料
投資理財
7小時前
譚俊彥愛女小學畢業曬全家福  老婆顏值爆燈成焦點
譚俊彥愛女小學畢業曬全家福  老婆顏值爆燈成焦點
影視圈
22小時前
世界盃2026｜田中碧做罪人賽後痛哭 板倉滉：非一人失誤，是作為球隊落敗 。
01:40
世界盃2026｜田中碧做罪人賽後痛哭 板倉滉：非一人失誤，是作為球隊落敗
足球世界
9小時前
7-Eleven推迷你收藏杯盲盒！道地/嘉士伯/可樂化身迷你不銹鋼杯 一連三星期款款不同 附換購詳情 
7-Eleven推迷你收藏杯盲盒！道地/嘉士伯/可樂化身迷你不銹鋼杯 一連三星期款款不同 附換購詳情 
時尚購物
6小時前
盧海鵬罕見姪仔悲從中來  睹三兄弟舊照嘆：一家五口剩番我  豁達看生死自嘲「想死冇咁易」
盧海鵬罕見姪仔悲從中來  睹三兄弟舊照嘆：一家五口剩番我  豁達看生死自嘲「想死冇咁易」
影視圈
9小時前
半小時痛失50萬！新型「真人+AI」洗腦騙局殺到 化身「假HKTVmall」陷阱 網民震驚：唔敢話唔中招｜Juicy叮
半小時痛失50萬！新型「真人+AI」洗腦騙局殺到 化身「假HKTVmall」陷阱 網民震驚：唔敢話唔中招｜Juicy叮
時事熱話
3小時前