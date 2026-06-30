譚詠麟新歌獲劉德華李克勤罕有雙劍合璧填詞 字字刻骨銘心成就校長最催淚謝幕曲

譚詠麟（校長）近日為演唱會謝幕曲《我在意》拍攝MV，MV以「深情與陪伴」為主軸，將校長與歌迷橫跨數十年的真摯情感濃縮其中。《我在意》邀得與校長交情深厚的兩位巨星劉德華與李克勤親自操刀填詞。兩人將對校長的深刻了解化作真摯文字，量身打造出這封情感細膩、扣人心弦的情書。

譚詠麟低調化身「觀眾」掀簾入座

MV開首以細膩的溫馨色調呈現。校長先以「觀眾造型」低調掀開經典紅色天鵝絨簾幕入座，全程不露面容，靜靜地走到一張觀眾椅上坐下，凝望着前方空蕩蕩的舞台。隨着視角「跳入」台上的畫面，前方的屏幕瞬間亮起，浮現出新歌歌名《我在意》，輕輕喚醒沉睡的歲月。

「歌手Alan」台上深情獻唱

隨着溫暖的旋律響起，身穿演唱服裝的「歌手Alan」站在LED屏幕前深情獻唱，背後播放着從最早期由《反斗星》到現在的珍貴唱片封面。此時，台下出現了不同年代的樂迷，完美還原了不同年代的縮影。台下的面孔換了一批又一批，但每個人眼中的熾熱與感動，卻印證了那份始終如一的專屬陪伴。

譚詠麟神秘觀眾終露真容

最觸動人心的一幕，是開場時的神秘觀眾終於露出了面容，原來是「現在的Alan」。他一直坐在台下，以見證者的視角，看着台上那個為歌迷唱歌的自己。他微微一笑，披上閃爍全黑的「戰衣」轉身離去。當他再次掀開紅色簾幕，耀眼的強光伴隨着演唱會現場的歡呼聲，為這場跨越時空、與樂迷靈魂交心的溫暖對話畫下完美句點。

