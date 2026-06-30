唐文龍任粵語能力測試全球大使 公眾人物須以身作則：咬字唔正會累街坊

唐文龍日前到廣州荔灣區健康方舟會議中心，出任首屆CPTE2026粵語文化博覽會日的粵語能力測試全球推廣大使，當日備受業界敬重的96歲高齡知名粵語學家詹伯慧亦親臨現場助力。對於可以擔任全球粵語推廣大使，唐文龍表示義不容辭，且因為成為代表粵語文化推廣的一員而感到光榮，他分享在拍戲時，電視台要求嚴謹，所以當演員咬錯字、讀錯音，導演就要NG，NG就好大鑊的一件事，「我曾因粵語發音錯誤而NG過，尤其是懶音，那些你啊、我啊、佢啊呢啲字，最簡單反而都會有人講到有懶音，我都努力做到無咁嚴重。因此要在未開工之前已經做咗好多功課，特別古裝嘅話，大家要咬字清楚字正腔圓，如果講得唔好就會累街坊！」

唐文龍強調語言責任

唐文龍進一步表示：「特別公眾人物要去喺對公眾發言，好多人睇緊你，咬得無清楚，唔夠正，會影響到其他聆聽緊你嘅人，覺得佢『咦，唐文龍都咁樣講』佢都無俾人話佢，會有唔好影響，始終自己比較有操守有責任。」

唐文龍樂觀展望粵語國際化

對於CPT係做粵語能力測試，等於係粵語標準化測試平台，這個測試帶俾大眾的信息，是粵語係有框架有標準的，關鍵係大家對於粵語廣東話嘅認同同埋清楚佢係一個系統化嘅存在，他相信會係一個好好嘅開始。而對於肩負一個宣傳責任，背後有專家學者去針對發音和字等粵語行上正軌，不是件容易的事，唐文龍表示：「對前景樂觀，覺得艱難嘅時候已經過咗，依家我自己抱着一個宏大嘅理想，國家好強大，可以擁抱世界，俾世界嘅人都知道中文係有好深厚嘅底蘊，語言係一個根，中文係我哋嘅根，唔同嘅語言都有自己嘅表達方式，代表咗當時嘅內涵同典故，好多鮮為人知嘅歷史，呢個就係語言嘅有趣同偉大，粵語就應該先行一步。」

唐文龍從教育、創作到粉絲合力傳承粵語

他亦認同各式各樣的戲劇作品，是容易接觸到粵語的媒介，讓不同的朋友可以接觸到粵語：「我哋更應該一致行動去傳承粵語，第一，從小朋友開始教育開始講，第二，更多人藝人出來去講去創作，第三就係觀眾粉絲不停去支持，每一個人嘅支持就可以令到粵語生態更加理想。所以原則上語言就係我哋嘅根，我哋永遠都應該不時回看，去睇下我哋嘅根，可以繼續向前行，行得更加好。」