41歲傅穎同框28歲三寶媽姪女靚樣完勝 逆齡生長皮膚白滑似剝殼雞蛋 走出家暴風波無懼單身焦慮

41歲的前女子組合Cookies成員Theresa傅穎（現名傅寶誼），近日以「41歲單身小姨與28歲三寶媽姪女」為題，在小紅書分享一段溫馨的家庭短片。影片中，傅穎打扮時尚、氣質出眾，她的姪女大著肚子並帶著女兒，以及姪女丈夫抱著嬰兒一同入鏡。傅穎全程掛著自信從容的笑容，完美示範了「黃金盛女」，不被傳統婚姻束縛，網民更指二人相差13年，傅穎外貌比起姪女更加年輕，被讚是「凍齡女神」。

傅穎皮膚白滑緊緻外觀年輕過姪女

在真實鏡頭下，傅穎姪女因照顧孩子略顯疲態，反觀傅穎卻面色紅潤、容光煥發，皮膚更是緊緻飽滿，仿如「剝殼雞蛋」，絲毫看不出歲月痕跡。這番「28歲 vs 41歲」的真實對比，引起網民熱議，更有留言直指「女人生孩子真傷身，姪女望落仲老過小姨。」傅穎這種毫無單身焦慮的灑脫姿態，贏得大批網民激讚，認為她將單身生活過得無比精緻。

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傅穎重提家暴風波坦言三觀粉碎

傅穎近日在小紅書及TVB節目《Star Talk》訪問中大談昔日辛酸史，展現出強大心理質素。她透露曾因同事失職而「被逼」得罪電視台，更慘遭經理人公司設局解約索償；談及Cookies不和傳聞時，她亦毫不避諱坦言「大家不是朋友」。最令人心疼又敬佩的是，她重提2011年自爆被前男友羅子溢（前名羅仲謙）家暴及背叛一事，堅稱當年只是講出事實，卻被公司強逼公開道歉。她直言：「當我覺得自己冇做錯嘢，講咗個事實出嚟之後，我公司逼我出嚟道歉，呢件事令我覺得三觀粉碎。」現在傅穎重新出發，活出自我。

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