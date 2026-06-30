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謝霆鋒西安巡演後與王菲十指緊扣機場放閃 復合12年戀情再證「真愛存在」 網民留言：這麼多年還在熱戀期

影視圈
更新時間：16:45 2026-06-30 HKT
發佈時間：16:45 2026-06-30 HKT

56歲天后王菲與45歲謝霆鋒自2014年「世紀復合」後，二人已一起12年，感情明顯升溫。近日謝霆鋒在西安舉行巡演，王菲全程做「跟得女友」陪伴左右。日前演出結束後二人結伴現身機場，沿途不僅十指緊扣、互動親暱，男方更不經意流露出多個呵護備至的小動作，羨煞旁人。

王菲為男友打氣

謝霆鋒早前在長沙的工作告一段落後，特意先繞回北京接王菲，再雙雙搭乘飛機前往西安，為演唱會做準備。王菲連續兩晚都坐在包廂內為男友打氣，還被拍到在場內興奮跟唱二人的定情之作《玉蝴蝶》。29日演出落幕，二人齊現身西安咸陽機場，謝霆鋒頭戴cap帽，一身全黑打扮，孭住背囊；王菲則換上寬鬆上衣與牛仔褲，雖然戴著口罩，仍被眼利途人一眼認出。 

王菲謝霆鋒十指緊扣

謝霆鋒全程與王菲十指緊扣，二人邊行邊笑，更多次互相凝望對方，眼神滿是寵愛。步行期間，他更刻意放慢步伐遷就女方的節奏，貼心舉動盡顯溫柔。短片曝光後，網民紛紛湧入留言，有人感動表示：「這個世界有真愛」、「命中注定，兜兜轉轉還是她」更有不少人讚嘆二人多年依然甜蜜：「這麼多年還在熱戀期」、「羡煞旁人」

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