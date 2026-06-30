BTS世巡創紀錄單月票房10億港元 大碟《ARIRANG》錄38億次串流播放

韓國天團防彈少年團（BTS）今年4月展開全員退伍後首個齊人世界巡唱《ARIRANG》，成績驚人。據美國Billboard報道，BTS於5月舉行的12場演唱會，單月票房收入超過1.278億美元（約10億港元），創下自2019年Billboard創立「最高巡唱收入排行榜」以來，組合單月最高票房紀錄。

BTS今抵比利時

BTS巡唱自4月展開以來，至今已累積超過2億美元（約15.6億港元）票房收入，售出逾110萬張門票。他們於5月2日至28日在美國艾爾帕索、史丹福、拉斯維加斯和墨西哥舉行12場巡唱，吸金達1.278億美元（約10億港元），較前一個月的收入升68%，入場人數亦升54%。BTS在唱片方面同樣捷報，BigHit Music引述音樂數據公司Luminate指出，BTS第5張大碟《ARIRANG》在發行短短8周內，已於全球錄得38億次串流播放，成績斐然。《ARIRANG》由RM等成員親自參與詞曲創作，並邀得One Republic主音Ryan Tedder、DJ Diplo及澳洲製作人Flume等強大陣容助陣，主打歌《SWIM》MV上線兩小時內觀看次數已突破千萬。目前BTS巡唱已展開歐洲站，上周於西班牙馬德里揭幕，7月1日及2日在比利時演出，之後再到英國、德國及法國，及後於8月返回北美繼續巡唱。