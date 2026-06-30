韓電視台JTBC財困傳倒閉 節目如常錄製 有藝人遭拖欠出騷費

韓國電視台JTBC財困問題持續發酵，JTBC母公司中央集團早前因206億韓圜（約1.04億港元）貸款到期未能償還，宣告債務違約，其後中央控股、JTBC等5間關連公司相繼向法院申請破產保護。事件波及旗下多個王牌綜藝節目，包括《認識的哥哥》、《拜托冰箱》及《戀愛戰爭》等，有藝人及經理人公司透露，原定發放的出騷費未有準時支付，JTBC其後逐一聯絡相關經理人公司，要求延後支付並尋求體諒。

遲啲還，唔係唔還

有業內人士表示公司並非拒絕支付，僅以「需要時間處理」回應，惟具體何時補發費用，至今未有明確時間表。由金素妍、金知碩主演的新劇《戀愛再發現》拍攝亦於本月22日宣布暫停1個月，雖然製作組強調與財困無關，純為改善劇本及配合雨季考量，惟外界仍質疑時機敏感。與此同時，綜藝《拜托冰箱》拍攝照常進行，《黑白大廚：料理階級大戰》首季冠軍權聖晙在社交網上載拍攝花絮，顯示部分節目仍維持正常運作。此外，JTBC 3月才開播的新綜藝節目《飛翔吧小雞》的製作公司，本月中被指遭拖欠拍攝、音響、燈光、無人機拍攝、編舞、混音、作曲等10幾個部門的外判費用，加上導演和作家們的未支付費用，總計超過4.3億韓圜（約235萬港元）。