馬國明親解《東周刊》獨家爆太太孕味濃真相 認湯洛雯靠「中醫」改善一問題

視帝馬國明近日工作多多，頻頻露面吸金，被最新一期《東周刊》直擊，與太太湯洛雯、外父湯鎮宗與外母，以及湯洛雯靚細妹湯樂瑤齊齊出巡。久未露面的湯洛雯以長袖鬆身打扮現身，身形飄孕味，要出動全家人照顧，馬國明更以「3絕招」力谷造人。

馬國明指湯洛雯失眠睇中醫

談到與太太湯洛雯進補等「3絕招」谷B，馬國明以短訊回覆《星島頭條》，馬國明承認太太有以中醫改善失眠的情況，因經常睡得不好，不似他可以一覺瞓天光：「所以她嘗試睇中醫，盡量減少失眠的情況，最近是有改善，服藥後的確有改善不似以前差。」

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至於湯洛雯全面停工方面，馬國明稱：「停工就沒有，她一直有拍攝，有接到社交平台廣告都會拍，剛巧最近公司亦沒安排她拍劇。」而好兄弟蕭正楠的「生仔秘方」，馬國明笑言有BB後才會請教他，又笑稱：「他的秘方就是經常Send兒子的片和相給我看，的確很可愛，見到阿蕭又好開心！」

馬國明曝光湯洛雯孕味濃原因

對於太太湯洛雯孕味濃？馬國明表示：「她夏天較喜歡著鬆身衫，怕出汗黏住身體不舒服，不過太太都睇到相片，說最近的確肥了少少，要積極減減肥，哈哈！如果有我們一定會講，大家不用太心急，多謝大家關心，Thank you！」

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