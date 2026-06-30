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吳建豪再婚神秘老婆竟為日本歌手 荒卷繪美英國名校畢業曾演美劇

影視圈
更新時間：14:00 2026-06-30 HKT
發佈時間：14:00 2026-06-30 HKT

47歲男星吳建豪（VanNess）離婚8年，昨日（29日）突然宣布再婚消息，在IG上晒出與新婚妻戴上戒指的牽手相，並寫道：「如今，我更蒙福擁有了生命中最重要的人」，分享再做人夫的喜悅。吳建豪雖然公布結婚喜訊，卻未有曝光新婚妻的身份，但有台媒爆料，指女方實為日本歌手荒卷繪美（Emi Aramaki），兩人已於今年5月初在美國拉斯維加斯註冊結婚，唱片公司已向台媒《自由時報》證實吳建豪老婆的身份。

吳建豪新婚妻9歲移英

據《ETtoday》報道，吳建豪的新婚太太「Emi Aramaki」荒卷繪美擁165cm身高，於日本福岡出生，從3歲開始接觸鋼琴，直到9歲移居英國，於名校英國倫敦大學學院（UCL）歷史系畢業。有指荒卷繪美受到日本流行音樂及靈魂樂、爵士樂等西方音樂影響，中學期間已加入合唱團，展現音樂才華，大學畢業後往返東京、倫敦、洛杉磯等地發展。

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才華洋溢的荒卷繪美，除向音樂界發展外，亦曾客串美劇《聯邦調查局：國際刑警》（FBI: International）第四季，在其中一個單元飾演「Risa Kagura」一角。荒卷繪美在前年搬回日本生活，並發行首支日文單曲《Purple Dream》，在網上累積一定的知名度，而荒卷繪美是一名「動漫迷」。

吳建豪跟前妻曾隔空罵戰

吳建豪與荒卷繪美結婚前，曾與徐若瑄分分合合長達3年譜「姊弟戀」。吳建豪其後在2013年與新加坡百億千金石貞善（Arissa）結婚，但有傳二人在新婚未夠一年，因個性不合，加上生活理念的差異，傳出感情亮紅燈，更試過在網上隔空爆發罵戰，直到2018年結束5年婚姻。

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