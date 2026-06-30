Edan聞林明禎賣床惹遐想 : 多謝關心 Jer幫口「旺一世」要買返去 Jeremy臨死會偷走兄弟電話 同Anson Lo慶生認難度期

Jeremy（李駿傑）、Edan（呂爵安）及Jer（柳應廷）昨晚（29日）到將軍澳為ViuTV直播節目《8點直落VIURIETY》演出。Jeremy剛完成演出舞台劇《大象的告別式2.0》由於每晚演出時也需要哭，所以他表明，這個月也不想再哭。Edan即質問Jer為何沒有去看Jeremy的演出？Jer解釋，因當日拍電影收03所以沒有去，但也看過片段見到Jeremy唱歌。Jeremy即考驗他問：「那究竟我唱了你那首歌歌曲？」Jer因不知道而尷尬萬分，Jeremy 扮嬲說：「下次你開演唱會我不會去。」

Jer死前想與家人朋友聚會

節目環節中要Jeremy想像自己就快死，會想做什麼？他寫了，要跟家人和朋友道別、處理好財產給爸媽、要推出最後大碟、舉行告別演唱會，以及在MIRROR 隊中取得畢業證書等。而Jer剛巧正拍攝一套與生前有關的電影，片中主角舉辦生前喪禮，要在生前與朋友慶祝和告別也不錯，他說：「將來我在生命最後一刻，與家人朋友聚會是不錯的一件事，因為仍然可以聽到大家跟我講的說話。」

Jeremy大讚林明禎sale得好

此外，林明禎在賣床貼文中強調這張床「Very的新，這床睡了會旺你一輩子」瞬間引爆話題。網民紛紛留言表示這句介紹充滿遐想空間？對此問題，Edan接連表示，多謝關心、多謝關心！追問Jeremy、Jer可有感到惹人遐想？Jeremy 說：「好正面，如果我賣走一樣嘢，我都會話，我呢個床褥，我瞓完之後就變到MIRROR嘅Jeremy 咁，你瞓唔瞓呀！一定係咁様sale㗎啦，你賣嘢一定sell 佢好㗎。（你讚林明禎sale得好嗎？）一定sale得好，大家都一定係諗住最好嘅方向去sale㗎嘛，一定唔會講，瞓完之後會腰痠骨痛，唔會咁樣㗎嘛，係咪先！」Edan也忍不住大讚一句：「識Sale！」Jer則表示，也想自己旺一下。問Jer是否真的想買那張床褥？他說：「床褥旺一世那個不想買，我買個財神返去囉！」Jeremy問他，即是買床褥回去當作財神來供奉？Jer說：「係呀！旺一世，（那你要爭？）爭什麼？」Edan即教他說：「你講多謝關心得㗎啦！」

Edan透露8月拍團綜

Edan表示，8月中至月尾將會入劇組開工，問他現時仍有時間拍拖？他再以多謝關心作回應。Jeremy幫手解圍，直指，大家都有其他工作做，團歌準備中，團綜大約8月拍攝。問Jeremy打算怎樣與好友Anson Lo（盧瀚霆）慶祝生日？他表示，三人剛剛正研究何時才能一起食飯。因為大家都很忙，AL又忙，Jeremy 說：「他要忙於在澳門舉行演唱會，跟着我們又有其他嘢搞緊，其實大家係好難夾到時間，但係會盡力夾。」問到會否在AL拍完劇後補祝生日去旅行？Edan表示，因為AL拍劇入劇組便會很長時間，他說：「但我們又不想與他生日距離太遠慶祝，所以完成節目後大家傾下。」

Edan、Jer緊張Jeremy遺產

問Jeremy是否因為演出舞台劇而瘦了很多？他稱，可能是吧！自己沒有特別去減肥，可能因為日日喊得多，令水腫消失，所以瘦了。他即問身旁的Jer要不要試一試？Jer即說：「我現在不瘦嗎？（喊多此會瘦？）我現在便先要哭了。」至於Jeremy為何臨死前要拿到MIRROR畢業證書？他表示，因為覺得自己的人生畢業，也想在MIRROR畢業，而身旁兩位隊友也緊張他的遺產問題，對此，Edan、Jer即解釋，只擔心他的遺產是否去到適合的地方，幫他正確處理。Jeremy即對他們說：「真係好兄弟。每人俾一蚊利是你們！」此外，問Jeremy 有沒有黑圖在Stanley（邱士縉）手上？Jeremy表示，自己沒有黑圖在對方手上，反而好驚Edan的手機，因為他經常影大家睡着覺或樣衰的照片，問到可會提點Edan好好保管自己的手機？他說：「Edan會啦！」Edan搞笑地問他們索取「保護費」。Jeremy 突然想起，剛剛在死前要做的事中，要加多一點：「帶走Edan部手機，燒咗佢部電話，偷埋佢部電話走！」