63歲關之琳零修圖近照流出 逆生長緊緻肌膚白到反光 與名媛閨密合照面露自然微笑

63歲的「大美人」關之琳，近年雖大幅減少幕前演出，身家豐厚的她專注享受人生，但一舉一動依然備受矚目。近日九巴後人雷兆輝為老婆雷林靜怡慶祝生日，關之琳特意現身為好友賀壽，同場還有名模周汶錡，場面熱鬧。從曝光的近照所見，身穿淺藍色牛仔褸的關之琳化上淡雅精緻的妝容，對着鏡頭展露自然甜美的笑容。相中的她精神飽滿、氣色極佳，面部線條柔和流暢，膚質依然緊緻，白到反光，絕佳的狀態讓不少網民大讚她保養得宜，完全看不出真實年齡，「不老女神」的稱號當之無愧。

關之琳被黑粉指她顏值崩壞

關之琳這次以如此完美的姿態亮相，無疑為早前鬧得沸沸揚揚的「顏值崩壞」風波，進行了最有力的平反。事緣早前她現身內地出席商業活動，甫出場即獲大批員工夾道歡迎兼大喊「女神」，巨星氣派依然。不過當時有網民在網上分享現場拍攝的影片，片中的她雖然身材纖瘦、長腿吸睛，但被指面部表情僵硬、蘋果肌異常突出，甚至引來「腫成包子」、「醫美過度」等評論。然而從這次閨密聚會的合照可見，關之琳的五官自然標緻，毫無浮腫跡象，直接粉碎了外界對她走樣的質疑。

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關之琳回復最佳狀態為己平反

對比兩次關之琳曝光的模樣，不少網民紛紛為她抱不平，直指早前內地活動的「走樣」影片，完全是歸咎於網民拍攝的「死亡角度」，加上現場混亂欠佳的燈光所致。除此之外，藝人舟車勞頓四出工作，偶爾出現不在最佳狀態的疲態亦是人之常情。關之琳在好友生日聚會這種輕鬆自在的氛圍下，展現出的才是她最真實、最自然的凍齡美貌。

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