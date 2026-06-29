譚詠麟非告別樂壇：只係唔做大型演出 巡唱終極篇9月紅館開鑼 跑步練氣險遭車撞

譚詠麟於9月11日舉行10場《譚詠麟與您「刻骨銘心」世界巡迴演唱會 - 終極篇》，他（29日）到紅磡宣傳，主持之一的鄭子誠表明買不到門票，來做司儀不是為了酬勞，而是為了兩張演唱會門票。

譚詠麟跑步險捱撞

台上，譚詠麟向粉絲派定心丸，表明過往對粉絲承諾唱到80歲，「我一定會做到！」在香港舉行演唱會之後便開始巡迴演出，他說：「我不想講告別，大家不用擔心，只是不同形式，不會做大型演出，會做粉絲聚會、小型演出或慈善演出。」他表示，千禧之後的人都鍾意他的歌，有歌迷小至11歲，「有年輕人質疑父母，為何會鍾意我這個人？他們便代入父母，因而許多年輕人成為我的歌迷。雖然不能回到80年代的狀態，我會盡力而為。」透露練跑個多月，而昨天跑步時差點被車撞到，皆為那輛是電動車無聲響，不料有人把片段放上網，「多謝網民對我的關心。」

譚詠麟啟德開Show諗過先

譚詠麟笑言，張國忠覺得10場演出是「十全十美」，故決定不加場；笑稱自己欠兩場半的門票，「我一身飛債！」他試過連續舉行38場個唱，「對上一次2015年舉行40周年演唱會，當時巡唱做了11年，其實我無停過，每年都做幾十場演唱會，只是大家不知道。（再返香港做最終站演出？）還沒想，不敢承諾。有人說過巡唱之後在啟德開3至5場演唱會，也要看場地配套是否成熟。」

譚詠麟身體冇問題

問譚詠麟是否身體出問題，才決定這次為終極巡唱？他解釋身體狀況好好，指要照顧歌迷，最年長的歌迷已過百歲，他曾到老人院探望。不再做大型演出，是否捨得？他笑言：「要讓我過一下自己的日子！（想同兒子有多一些相處時間？）同家人相處多一些，（兒子上台一起演出？）不會了，（他回港見證你的演出？）大家自己諗！」

譚詠麟個唱唔請嘉賓

終極演出會否邀請好友擔任嘉賓？譚詠麟是稱不會。他挑選了200首歌演唱，除了頭、尾部份不能變動外，當中一環節每晚輪流唱不同的歌，他笑言：「還需要記歌詞！（要巨型字幕機？）不用！我有眼鏡！」大會即場首播譚詠麟的新歌《我在意》，此歌由他作曲，劉德華、李克勤一起作詞，他說：「這首歌原本我創作予趙浚承的，但他說可能一年後才能出歌，我便拿來自己用，本打算同劉德華、李克勤合唱，但他們說這首歌是向我致敬的，加入任何人唱也不恰當。」