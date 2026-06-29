周柏豪同家人旅行期間飛返香港搵銀 6位數名錶留畀兒子

周柏豪（29日）出席名貴鐘錶品牌 X 《小王子》法文版小說出版80周年紀念腕錶展覽活動，作為品牌忠實收藏者，他受訪時透露出道後首隻購買名錶正是由該品牌出品，故就算與家人旅行期間，亦特意飛回香港出席活動，稍後會再到當地繼續行程：「出道第一隻錶就係呢個牌子，陪我出席好多唔同頒獎禮。仲有結婚、生小朋友好多重要時刻！」

周柏豪Shopping要問准妻子

周柏豪謙稱不算是腕錶收藏家，擁有數量不多：「最豪一次試過用六位數買錶，當然都會買錶畀太太做禮物。（消費要批准？）係我先要申請，太太消費就唔使我批准。」透露太太非常喜歡《小王子》，睡房床頭擺設一盞小王子星球枱燈，亦藉此向兒子講睡前故事。周柏豪笑說在其「監管」下，兒子都會「玩」名錶，「我叫佢唔使心急，第日都係屬於你嘅！」談到父親節，周柏豪表示當時在上海拍攝大型音樂節目，故未能與家人慶祝，本星期望與父親吃飯補祝，並指父親擁有許多腕錶，故不會買錶相贈。

周柏豪被支持者投訴

周柏豪將到悉尼辦「見面演唱會」，透露已是事隔逾10年，故心情非常興奮，7月底亦會在佛山加開一場。而由於年初於香港開見面演唱會，故預計年底於澳門再開一場。對於不少內地粉絲因為抽不中見面會，失去互動機會，他回應指：「而家流行見面演唱會形式，想趁大趨勢繼續向呢個方向發展，暫時唔會搞演唱會住。」同時不排除加開內地巡迴見面活動滿足粉絲。