《愛回家》「博士」馬貫東合體林凱恩晒全家福 元祖級角色大結局回歸？ 網民擔心安仔戀情

TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》7月迎來大結局，在劇中飾演Bonnie的林凱恩，近日突然在社交平台上載了一系列溫馨的「全家福」照片及短片。畫面中她與馬貫東兩人與一位精靈可愛的小女孩親密互動，宛如幸福的「一家三口」。由於馬貫東曾於《愛回家》中飾演經典角色「秦博思（博士）」，這次突如其來的合體，瞬間讓大批劇迷大感震驚，網民誤以為是《愛回家》在結局篇，會讓消失多時的「博士」驚喜重返劇組。

林凱恩發文指默契依然惹美麗誤會

這次美麗的誤會源於林凱恩在社交平台分享的一組照片及拍攝花絮。她感性地寫道：「因為愛，因為自己，因為健康，原來很多選擇，都是慢慢學會為重要的人著想。」她更特別感謝能與「老朋友」馬貫東再度攜手，大讚兩人的合作「感覺依然溫暖，依然很有默契」。從花絮影片可見，兩人在鏡頭內外都互動自然，不僅與小演員一起賣萌，更在梳化上頭貼頭自拍，溫馨指數爆燈，更讓網民第一時間聯想到《愛回家》的劇情發展。

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網民追問馬貫東回歸安仔點算？

照片曝光後，大批忠實劇迷紛紛湧入留言區。由於大家對「博士」的歸來期盼已久，不少網民興奮留言：「一開頭以為博士返番《愛回家》！」、「真係以為博士回歸呀！」更有入戲極深的網民，聯想到林凱恩在劇中與「金城安（周嘉洛飾）」的經典感情線，忍不住搞笑隔空高呼：「安仔點算好？」。不過亦有眼利的網友率先認清真相，留言笑指：「呢個組合真係好有新鮮感、好溫馨！」二人雖然只是拍廣告，已經引起網民「暴動」，掀起《愛回家》大結局的話題。

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