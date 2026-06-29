i-dle啟德騷變廣東話專場 送驚喜唱埋《紅日》冧港迷

韓國女團i-dle的兩場啟德主場館演唱會《2026 i-dle WORLD TOUR [Syncopation] IN HONG KONG》，昨晚尾場，5位成員小娟、薇娟、雨琦、舒華與Minnie以熱褲晒長腿唱《Mono》開場，每位成員都有Solo演出，Minnie戴眼罩獨唱《HER》。唱過《Oh my god》後，成員齊以普通話打招呼：「很高興見到大家，香港好。」再以廣東話說：「大家好我哋係I-dle。」5位成員分別自我介紹冧粉絲，雨琦表示︰「眨眼間香港站來到最後一日，以為前一晚太開心，玩盡體力，見到大家便充滿力量！」

i-dle跳唱《HWAA》

全員換上背心造型跳唱《HWAA》，成員薇娟換上金色馬甲Solo《Reno》，舒華獨唱《Red Redemption》。唱過《Revenge》後，團員再與觀眾互動，雨琦問歌迷：「大家玩得開心嗎？」Minnie開心表示在大家熱情下，一口氣唱完了7首歌。團員指薇娟Solo上花了不少心思，觀眾報以熱情歡呼，她開心反問「真的嗎」，又以廣東話賣萌說：「多謝多謝！」而舒華談到獨唱時，表示：「每個城市都有不同開場，抱住拍電影的心情設計，謝謝大家喜歡，今晚稍為有點緊張！」

i-dle同歌迷互動

活動環節，雨琦與舒華分別成兩隊隊長，其他成員挑選自己的隊伍，舒華與小娟、薇娟一組著歌迷一起歡呼，而雨琦與Minnie兩人也拉起不輸三人的歡呼聲，她開心地以廣東話表示：「我哋叫得好勁呀！」團員又與歌迷一同合唱《Good thing》。唱到《Allergy》時，五位成員隨移動舞台來到場地中央，與全場歌迷拉近距離。5位成員再換上黑色外套配Bra top唱《Crow》，雨琦換紅色裙裝，在跳唱《M.O》前搭上懸空裝置半空彈古箏。演出後團員與觀眾互動，Mimmie大讚小娟的《ICE BLUE RABBIT》的兔仔造型可愛又有型，而雨琦談到《M.O》的演出，她自誇「就是Super Star的舞台」，又認為自己彈古箏「超帥」。

i-dle 8.29殺入澳門

在安歌環節唱過《LATATA》後，各團員逐一以廣東話感謝粉絲，當中以Minnie的廣東話天份最令歌迷驚喜，她表示：「今日演唱會好唔好玩呀？我玩得好開心，真係好多謝你哋，喺咁大嘅場地，由開始到依家呢一刻，都難以相信、好似發夢咁！你哋唔好忘記今日，我都唔會。我哋要見多啲，我愛你哋！」而薇娟挑戰第二次才成功，她以廣東話表示：「我好喜歡觀眾席、可以同大家眼神接觸！」5人更宣布驚喜消息，預告將於8月29日舉行澳門站演唱會。團員再度邊唱邊移到中央舞台，並為香港站帶來廣東歌《紅日》，MINNIE再度展現驚人廣東話才能，整個演出以《Neverland》作結。