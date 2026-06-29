KKBOX風雲榜2026丨馬天佑玩雜耍被嫌惹「課金攞獎」質疑？網民：人生馬戲團 盛傳是富二代

《第八屆KKBOX香港風雲榜》昨晚（28日）在亞洲國際博覽館Arena圓滿落幕，多位歌手包括MIRROR成員姜濤、呂爵安（Edan）、盧瀚霆（Anson Lo）、邱士縉（Stanley）、柳應廷（Jer）、蕭秉治、馮德倫、許志安、鄧麗欣（Stephy）、馬天佑（Mayao）、魏如萱、張繼聰、廿四味等出席。其中馬天佑除了與台灣金曲歌后「娃娃」魏如萱合唱〈我們什麼都不是〉，他亦有個人表演，連唱三首歌曲〈一世人做一次傻仔〉、〈拖住〉、〈有情人終成惡者〉，更在台上跳唱，大玩雜耍，表演「空中絲帶舞」（Aerial Silk），卻意外引發網民兩極反應。

馬天佑奪年度躍進歌手

《第八屆KKBOX香港風雲榜》昨晚圓滿落幕，由形象設計師轉型為歌手的馬天佑成為網民討論焦點之一。馬天佑憑藉高達19倍的點播增長率，奪得今年新增的「年度躍進歌手」獎項。馬天佑去年的音樂成績亮眼，其單曲〈我們什麼都不是〉曾邀請林宥嘉、阿Sa蔡卓妍、佘詩曼等160位明星拍攝網絡短片，被譽為樂壇最強marketing 之一；隨後馬天佑更與台灣金曲歌后魏如萱推出合唱版，成功打入本地年度單曲累積榜百大位置。在KKBOX香港風雲榜2026上，馬天佑除了與魏如萱同台合唱外，更帶來了連唱三首歌的震撼個人表演。

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馬天佑被質疑「有錢課金」

不過，馬天佑在舞台上的「空中絲帶舞」跳唱演出卻引發網民熱烈討論與爭議。有部分網民質疑馬天佑能夠登上《第八屆KKBOX香港風雲榜》是因為「有錢課金」，並在社交平台Threads上嘲笑其雜耍表演不夠流暢，留言：「呢個算係乜嘢操作啊，好驚艷啊」，甚至有人嘲笑他：「好搞笑，以為自己演唱會？課咗唔少金喎，但有啲Kam」、「佢係咪去錯場」、「不如加入馬戲團，唱歌嘥咗佢」、「仲勁過歡樂滿東華」、「笑死我」、「估佢心想做MAMA舞台效果，但唔小心變咗歡樂滿東華啫」、「人生馬戲團」，更有網民批評他的表演太長，不滿KKBOX頒獎及安排馬天佑表演，揚言要「Cut KKBOX」。不過都有網民支持馬天佑，「其實個表演幾好，用心又努力。」表示不少歌手都曾在表演中做過類似表示，更斥批評的人是井底之蛙。對於網民的言論，馬天佑在Threads表示：「我盡咗力啦，希望大家睇得開心，記得去聽我新歌〈有情人終成惡者〉。」展現高EQ。

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馬天佑被傳是富二代

馬天佑的富裕背景與交友圈子多次引發網民討論，他曾就讀英國倫敦時尚學院，入行以來結交了吳千語、何超蓮、蔡卓妍及鍾欣潼等眾多圈中好友。馬天佑多次被傳是隱形富二代，不僅是中環高級健身會所的老闆，去年更斥資2800萬元購入帝景閣豪宅。馬天佑早前亦曾公開其月租約7萬元、坐擁180度維港海景並收藏大量名畫的豪華辦公室，以及與父母同住的1700呎豪宅，盡顯其雄厚財力，但他本人甚少主動提及家庭狀況。

馬天佑曾直認整容

除了音樂發展與富裕背景，馬天佑對於整容話題亦展現出毫不忌諱的坦率態度。馬天佑坦言自己自學生時期已經擁有歌手夢想，當年因為自覺外貌不夠出眾，認為整容可以幫助圓夢，因此在十多年前為鼻子及下巴植入假體。然而，隨著心態轉變，馬天佑在2019年毅然決定清拆鼻子和下巴的假體，選擇做回最真實的自己。

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