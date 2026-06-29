愛回家之三代同糖丨車婉婉榮升超年輕祖母要化老妝 吳若希與趙浚承演鬥氣冤家未知有否感情線 李茵彤減齡演出有難度

車婉婉、吳若希（jinny）、李茵彤（Desta）、李偉健（Terry）、關矅儁（Leo）、趙浚承（Gary）、侯雋熙、容天佑、周志康、林沚羿、吳兆麟、潘靜文、洪曼芹、廖家爵、胡敏芝及阮怡今日（29日）出席全新處境喜劇《愛．回家之三代同糖》（下稱《三代同糖》）造型記者會，首次曝光劇集妝髮服裝設計，並介紹一眾角色關係。劇集監製羅永賢坦言接手廣受歡迎的八點檔期大感壓力，將與團隊轉化成動力為觀眾帶來全新一輯窩心的家庭與辦公室主題處境喜劇，更表示大膽起用經驗與新銳演員組合全因在大家眼中看到同一團火，期待團隊對處境喜劇的喜愛與熱情能取得成功。

車婉婉未知主題曲演唱者誰屬

《三代同糖》三大女主角車婉婉、吳若希與李茵彤受訪時，透露新劇將於下星期開始拍攝，婉婉坦言卡司雲集大量音樂人亦未知主題曲演唱者誰屬：「未知主題曲邊個唱，競爭好大！」李茵彤隨即表示若有幸參與和音部分已經非常滿足。車婉婉於劇集榮升超年輕祖母，笑言戲份需要穿越過去與現在：「喺回憶片段要演後生湊Jinny細個嘅片段，依家已經化老妝！」透露角色有結婚但未知丈夫由誰飾演，容後出場時再由珍姐揀選，吳若希馬上提議：「森美大哥有一日話『不如我做你老竇啦』可以同婉婉演兩老婆！」婉婉則笑指森美太太陳雅嫻氣場強大，若演夫妻會令自己害怕。至於會否與小鮮肉譜出初戀感覺，婉婉仍大賣關子：「呢單正呀，都好吸引！要尋找返初戀感覺，後面一班男演員個個都幾鮮！」

吳若希提議李茵彤孖辮上鏡

吳若希飾演的唐萬里為未婚單親媽媽，與關矅儁飾演情侶，在記招現場已大玩男女最萌身高差曬恩愛，更以自己與飾演女兒的李茵彤身高差開玩笑：「睇嚟我揀男朋友嘅品味幾似，都鍾意揀細粒！但未知唐芯爸爸係邊個，畀我實揀高大靚仔！」至於與趙浚承演鬥氣冤家，Jinny亦未知會否發酵成感情線。車婉婉與吳若希均要為劇集變老幾年，唯獨李茵彤減齡演出：「係得我倒退！唐芯係18歲，同我真實26歲有分別有難度。」令吳若希隨即提議紥孖辮上鏡，有助外型減齡。