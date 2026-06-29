陳凱琳《浪姐7》賽後發文感激姐姐們 媽媽突襲探班感人畫面曝光

內地綜藝節目《乘風2026》（《浪姐7》）總決賽日前圓滿落幕，本季唯一香港代表陳凱琳（Grace）最終未能晉身12人成團名單。節目結束後，繼前天Grace撰長文訴心聲；昨晚（28日）她再分享與「姐姐們」的點滴。不過，最動人的一幕，莫過於媽媽秘密現身後台，為她的旅程畫上最溫暖的句號。

陳凱琳永遠珍藏的記憶

節目結束後， Grace再次發長文抒發感受，她表示：「姐姐們。I love you so……最後一夜……不知為何，這一切已經化作了我將永遠珍藏的記憶。」她直言每一次排練、歡笑與淚水都意義非凡，並永遠留在心中。Grace特別向姐姐們表示感謝：「謝謝你們用溫暖與光芒撐起這個舞台，謝謝你們做最真實的自己，讓我們每個人都感受到了被看見、被懂得。」

陳凱琳母驚喜現身

完成最後一場團騷後，Grace推開後台的門，竟然驚喜見到專程來探班的媽媽，她憶述那一刻難掩激動：「我從未想過自己的心能同時裝下這麼多喜悅。這個瞬間，我會永遠銘記。」片中，見Grace 見到媽媽一刻，大聲尖叫，母女緊緊擁抱、嘴對嘴錫錫的畫面，既感動又溫馨，相信這亦成了她此次參賽最珍貴的禮物。

陳凱琳視為成長印記

除了親情時刻，Grace也特別感謝張天穎為歌曲《獨家記憶》填寫粵語歌詞，她直言：「因為你的詞，這首歌有了更深沉的意義，讓我能分享一個真正屬於內心的瞬間。這首歌對我來說，永遠都不只是一首歌。」最後，她感激每一位支持她的觀眾：「我們共同掀起了浪花，也共同創造了回憶。」雖然最終未能奪冠，但可見對Grace而言，這段乘風破浪的經歷，已是無可替代的經歷。