Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

陳凱琳《浪姐7》賽後發文感激姐姐們 媽媽突襲探班感人畫面曝光

影視圈
更新時間：22:15 2026-06-29 HKT
發佈時間：22:15 2026-06-29 HKT

內地綜藝節目《乘風2026》（《浪姐7》）總決賽日前圓滿落幕，本季唯一香港代表陳凱琳（Grace）最終未能晉身12人成團名單。節目結束後，繼前天Grace撰長文訴心聲；昨晚（28日）她再分享與「姐姐們」的點滴。不過，最動人的一幕，莫過於媽媽秘密現身後台，為她的旅程畫上最溫暖的句號。

陳凱琳永遠珍藏的記憶

節目結束後， Grace再次發長文抒發感受，她表示：「姐姐們。I love you so……最後一夜……不知為何，這一切已經化作了我將永遠珍藏的記憶。」她直言每一次排練、歡笑與淚水都意義非凡，並永遠留在心中。Grace特別向姐姐們表示感謝：「謝謝你們用溫暖與光芒撐起這個舞台，謝謝你們做最真實的自己，讓我們每個人都感受到了被看見、被懂得。」

陳凱琳母驚喜現身

完成最後一場團騷後，Grace推開後台的門，竟然驚喜見到專程來探班的媽媽，她憶述那一刻難掩激動：「我從未想過自己的心能同時裝下這麼多喜悅。這個瞬間，我會永遠銘記。」片中，見Grace 見到媽媽一刻，大聲尖叫，母女緊緊擁抱、嘴對嘴錫錫的畫面，既感動又溫馨，相信這亦成了她此次參賽最珍貴的禮物。

陳凱琳視為成長印記

除了親情時刻，Grace也特別感謝張天穎為歌曲《獨家記憶》填寫粵語歌詞，她直言：「因為你的詞，這首歌有了更深沉的意義，讓我能分享一個真正屬於內心的瞬間。這首歌對我來說，永遠都不只是一首歌。」最後，她感激每一位支持她的觀眾：「我們共同掀起了浪花，也共同創造了回憶。」雖然最終未能奪冠，但可見對Grace而言，這段乘風破浪的經歷，已是無可替代的經歷。

最Hit
打風？天文台指南海中北部或存低壓區 周末離岸風力達「三號波」超級電腦料7.5最接近本港
01:21
打風？天文台指南海中北部或存低壓區 周末離岸風力達「三號波」超級電腦料7.5最接近本港
社會
9小時前
中年好聲音4｜雷小雷出局龍婷竟偷笑？ 網民瘋狂截圖熱議轟黑心 身世坎坷由嫲嫲執藥養大
中年好聲音4｜雷小雷出局龍婷竟偷笑？ 網民瘋狂截圖熱議轟黑心 身世坎坷由嫲嫲執藥養大
影視圈
8小時前
公屋加租丨消息：政府建議加租2.04% 若通過今年10月1日生效
00:40
公屋加租丨政府建議加租2.04% 若通過今年10月1日生效
社會
9小時前
譚凱琪（左）入稟呈請金牌監製鄧特希（中）與女演員呂晶晶（右）破產 。資料圖片
譚凱琪入稟呈請金牌監製鄧特希與女演員呂晶晶破產
社會
6小時前
老師鐵飯碗粉碎？！小學阿Sir學期尾慘食「無情雞」 有PGDE讀碩士仍被炒 絕望嘆：「準備乞食...」｜Juicy叮
老師鐵飯碗粉碎？！小學阿Sir學期尾慘食「無情雞」 有PGDE讀碩士仍被炒 絕望嘆：「準備乞食...」｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
強厄爾尼諾今夏形成 或成史上最強 天文台：超強颱風風險增 或現破紀錄高溫
01:21
強厄爾尼諾今夏形成 或成史上最強 天文台：超強颱風風險增 或現破紀錄高溫
社會
7小時前
殺入會展亞博！香港首現「假央視」採訪隊 齊Crew掛記者證誘上深圳做「專訪」 多名參展商揭前所未見騙局：全部都係演員！｜Juicy叮
殺入會展亞博！香港首現「假央視」採訪隊 齊Crew掛記者證誘上深圳做「專訪」 多名參展商揭前所未見騙局：全部都係演員！｜Juicy叮
時事熱話
2小時前
北上長住隨時跌入「全球徵稅」網？項明生教一招合法避稅惹議 網民反問：住老人院點算？｜Juicy叮
北上長住隨時跌入「全球徵稅」網？項明生教一招合法避稅惹議 網民反問：住老人院點算？｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
鄧特希呂晶晶被譚凱琪入稟呈請破產 意外踢爆夫妻關係 女方曾戀林韋辰 與陳展鵬地下情？
鄧特希呂晶晶被譚凱琪入稟呈請破產 意外踢爆夫妻關係 女方曾戀林韋辰 與陳展鵬地下情？
影視圈
3小時前
港鐵粉嶺站驚現神秘人龍？ 逾百人由天橋排入港鐵站內 網民揭曉：XXXX免費開放日
港鐵粉嶺站驚現神秘人龍？ 逾百人由天橋排入港鐵站內 網民揭曉：XXXX免費開放日
生活百科
8小時前