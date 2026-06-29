Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

莊子璇自認魔音女團「唱歌擔當」 出道後為馬國明蕭正楠音樂會首演

影視圈
更新時間：17:15 2026-06-29 HKT
發佈時間：17:15 2026-06-29 HKT

莊子璇（Hilary）以代言人身份拍攝海馬牌「魔幻百變床褥」廣告，身兼《魔音女團》校董的鄔友正及翁嘉穗夫婦到場探班。莊子璇穿上紅色吊帶睡褲拍攝，展現健康、活力。她感謝老闆鄔友正邀請她做代言人拍攝廣告，稱自小認識這個品牌，是次拍攝工作氣圍相當輕鬆，笑言差一點瞓著；同時知道大前輩汪明荃一直擔任代言人，「有她一半美麗就好了！」

莊子璇跳舞僅合格

魔音女團（MYNT）成軍之後已推出主題曲，接下來將拍攝MV，Hilary表示現在每周接受訓練，上3次唱歌班和跳舞班，問到是否辛苦？她表示正持續地進步中，自認舞步在團員中算合格，至於喬美莎、倪樂琳則是「跳舞擔當」，形容自己是「唱歌擔當」，她表示入行後有學唱歌，現在每月自學2、3堂課，身邊很多歌手朋友支援她，稱只是交流不是教學。出道後首個公開演出，6位成員將於7月4日到江門為馬國明、蕭正楠及曹永廉的演唱會擔任嘉賓，對此她感到興奮，笑稱未踏上舞台未識緊張，又想親耳見識三人的歌喉，「既然有魔音女團，他們當然是天籟之音！」

莊子璇感激黎耀祥

談到出歌安排，Hilary表示公司計劃為她們再推2、3首新歌，更讓她聽了不少DEMO，聽後再成員投票作選擇，「現在仍是聽DEMO階段，有好多可以揀，我自己心水是比較洗腦一點的歌！（黎耀祥搞笑翻跳《魔音女團》主題曲！是呀！好多謝祥哥幫我們宣傳，可能他也有女團夢！」Hilary指除了出歌和訓練外，和團員相處得很Chill，也向隊長宋宛穎提議，多將大家的相處點滴拍下來分享，或和公司自薦新節目，「不過我們相處起來很嘈，最嘈是我們SHE（宋宛穎、莊子璇與倪樂琳）。」

最Hit
公屋加租丨消息：政府建議加租2.04% 若通過今年10月1日生效
00:40
公屋加租丨政府建議加租2.04% 若通過今年10月1日生效
社會
4小時前
打風？天文台指南海中北部或存低壓區 周末離岸風力達「三號波」超級電腦料7.5最接近本港
打風？天文台指南海中北部或存低壓區 周末離岸風力達「三號波」超級電腦料7.5最接近本港
社會
5小時前
殺入會展亞博！香港首現「假央視」採訪隊 齊Crew掛記者證誘上深圳做「專訪」 多名參展商揭前所未見騙局：全部都係演員！｜Juicy叮
殺入會展亞博！香港首現「假央視」採訪隊 齊Crew掛記者證誘上深圳做「專訪」 多名參展商揭前所未見騙局：全部都係演員！｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
黎燕珊「黃昏戀」甜蜜回春如少女 偕新歡穿情侶裝春風滿臉 曾傳遭前夫劉永家暴
黎燕珊「黃昏戀」甜蜜回春如少女 偕新歡穿情侶裝春風滿臉 曾傳遭前夫劉永家暴
影視圈
9小時前
中年好聲音4｜雷小雷出局龍婷竟偷笑？ 網民瘋狂截圖熱議轟黑心 身世坎坷由嫲嫲執藥養大
中年好聲音4｜雷小雷出局龍婷竟偷笑？ 網民瘋狂截圖熱議轟黑心 身世坎坷由嫲嫲執藥養大
影視圈
3小時前
不是濕疹︱深圳一家五口患疥瘡夜晚奇痕難入睡 醫生警告：傳染性極強
不是濕疹︱深圳一家五口患疥瘡夜晚奇痕難入睡 醫生警告：傳染性極強
即時中國
11小時前
老師鐵飯碗粉碎？！小學阿Sir學期尾慘食「無情雞」 有PGDE讀碩士仍被炒 絕望嘆：「準備乞食...」｜Juicy叮
老師鐵飯碗粉碎？！小學阿Sir學期尾慘食「無情雞」 有PGDE讀碩士仍被炒 絕望嘆：「準備乞食...」｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
陳伶俐傳再離婚丨21歲與林敏驄奉子成婚 攜兩子改嫁入豪門 高智商大仔讀港大神科
陳伶俐傳再離婚丨21歲與林敏驄奉子成婚 攜兩子改嫁入豪門 高智商大仔讀港大神科
影視圈
2026-06-28 14:30 HKT
張智霖19歲兒子罕現身形象大變  細節揭魔童有社恐？  虎父無犬子走路神複製「初哥哥」
影視圈
8小時前
麥明詩叔仔豪送「金牛花束」畀員工價值數萬 盛龍亨做博愛總理 晒遊艇名錶勁富貴
麥明詩叔仔豪送「金牛花束」畀員工價值數萬 盛龍亨做博愛總理 晒遊艇名錶勁富貴
影視圈
21小時前