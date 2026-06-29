莊子璇自認魔音女團「唱歌擔當」 出道後為馬國明蕭正楠音樂會首演

莊子璇（Hilary）以代言人身份拍攝海馬牌「魔幻百變床褥」廣告，身兼《魔音女團》校董的鄔友正及翁嘉穗夫婦到場探班。莊子璇穿上紅色吊帶睡褲拍攝，展現健康、活力。她感謝老闆鄔友正邀請她做代言人拍攝廣告，稱自小認識這個品牌，是次拍攝工作氣圍相當輕鬆，笑言差一點瞓著；同時知道大前輩汪明荃一直擔任代言人，「有她一半美麗就好了！」

莊子璇跳舞僅合格

魔音女團（MYNT）成軍之後已推出主題曲，接下來將拍攝MV，Hilary表示現在每周接受訓練，上3次唱歌班和跳舞班，問到是否辛苦？她表示正持續地進步中，自認舞步在團員中算合格，至於喬美莎、倪樂琳則是「跳舞擔當」，形容自己是「唱歌擔當」，她表示入行後有學唱歌，現在每月自學2、3堂課，身邊很多歌手朋友支援她，稱只是交流不是教學。出道後首個公開演出，6位成員將於7月4日到江門為馬國明、蕭正楠及曹永廉的演唱會擔任嘉賓，對此她感到興奮，笑稱未踏上舞台未識緊張，又想親耳見識三人的歌喉，「既然有魔音女團，他們當然是天籟之音！」

莊子璇感激黎耀祥

談到出歌安排，Hilary表示公司計劃為她們再推2、3首新歌，更讓她聽了不少DEMO，聽後再成員投票作選擇，「現在仍是聽DEMO階段，有好多可以揀，我自己心水是比較洗腦一點的歌！（黎耀祥搞笑翻跳《魔音女團》主題曲！是呀！好多謝祥哥幫我們宣傳，可能他也有女團夢！」Hilary指除了出歌和訓練外，和團員相處得很Chill，也向隊長宋宛穎提議，多將大家的相處點滴拍下來分享，或和公司自薦新節目，「不過我們相處起來很嘈，最嘈是我們SHE（宋宛穎、莊子璇與倪樂琳）。」