李偉健威水做《愛回家》四朝元老 關矅儁演軟飯王要女人保護 趙浚承𠱁妻移居香港方便工作

TVB處境喜劇《愛．回家之開心速遞》即將完結，李偉健（Terry）成為唯一過渡至新劇《愛．回家之三代同糖》（下稱《三代同糖》）的演員，並繼續沿用角色名Terry，同車婉婉飾演姊弟，身兼舅父及舅公輩份。車婉婉、吳若希（Jinny）、李茵彤（Desta）、李偉健（Terry）、關矅儁（Leo）、趙浚承（Gary）、侯雋熙、容天佑、周志康、林沚羿、吳兆麟、潘靜文、洪曼芹、廖家爵、胡敏芝及阮怡（29日）一同亮相《三代同糖》造型記者會。

李偉健人微言輕

Terry對有份參演新劇感高興：「我已經係《愛．回家》四朝元老！覺得感觸又興奮。」透露對《開心速遞》班底感到不捨：「始終合作太多年，好唔捨得，尤其係家姐、細佬。」表示正在等待結局篇劇本，或會約食飯迎劇集終結，「不過我好少主動約人。」自言人微言輕，無爭取讓大家過渡新劇的能力。Terry在《三代同糖》演單身寡佬，人物性格同《開心速遞》相似，未知有無感情線發展；他會在車婉婉、吳若希及李茵彤鬥氣時充當和事佬。

關矅儁演軟飯王

《三代同糖》兩位男主角關矅儁、趙浚承受訪時，前者自嘲與Jinny身高差，笑言終於演到期待已久的角色：「我係一個軟飲王，專責𠱁Jinny開心、博取婉婉認同。身高差肯定係劇組特登，喺Jinny身邊好有安全感！」其角色亦是一位健身教練，笑言除衫機會少於預期：「相反唔駛我露太多！着背心比較多，而家唔係健美比賽，但會即刻操，目前體脂率14%，目標係10%要最佳狀態！」趙浚承馬上表示要跟隨操練目標：「要收身瘦啲，真人睇落冇乜嘢，但係上鏡就見到晒雙下巴！」

趙浚承做男主角壓力大致失眠

趙浚承首演TVB劇集做男主角，坦言受寵若驚，壓力極大：「收到劇本見到男主角，壓力大到幾晚瞓唔着！」更表示因檔期緣故需要長居香港，打算分階段讓家人移居：「𠱁咗太太好耐，做好多心理建設，話角色好好，我會有好多人識。打算帶佢同小朋友全家過香港，等小朋友讀埋三年班，佢哋會辛苦啲。」Gary亦透露原本在香港與家人同住，但考慮到駕駛車程長達1小時，於是決定下星期搬到將軍澳。