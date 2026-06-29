全智賢閃現中環6分鐘任影盡展親民魅力 深藍Tube Dress現健康膚色 近百名粉絲圍觀

韓國頂級女神全智賢（전지현）今日（29日）以全球品牌大使身份，現身香港中環出席高級珠寶暨腕錶品牌旗艦店的開幕剪綵活動。現場吸引近百名粉絲齊集在店舖對面的行人路，爭相一睹女神風采。

全智賢盡展Fit爆身形 揮手冧爆粉絲

下午2點41分，全智賢戴上全套名貴首飾及手錶、身穿一襲深藍色Tube Dress（露肩平口連身裙）高貴現身。剪裁合身的藍裙完美展現出她的Fit爆身形與健康古銅色膚色。

全智賢一現身，全場粉絲即興奮大叫。向來親民的她隨即開心揮手致意，期間更不斷大方擺出手勢心心（愛心甫士），盡顯友善零架子作風。完成剪綵後，當工作人員遞上香檳，她亦禮貌地用英語及肢體語言道謝，並與在場嘉賓祝酒。

相關閱讀：全智賢6.29襲港謝票變剪綵 為吸金飛起《屍殺禁區》 謝票全面取消戲院無緣睹女神風采

全智賢閃現中環6分鐘任影

儀式結束後，全智賢站在門口位置讓傳媒拍照，期間繼續配合地擺出多個心心甫士，隨後在工作人員護送下返回店內。雖然全程僅現身約6分鐘，但女神光芒已令粉絲陶醉。

相關閱讀：全智賢6.29襲港《屍殺禁區》謝票 謝票場原今午開售突變陣預售前急叫停