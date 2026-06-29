龜梨和也宣布結婚將為人父 雙喜臨門迎娶前主播田中美奈實 拍日劇《Destiny》相戀曾傳分手

前日本男團KAT-TUN成員龜梨和也宣布與女友田中美奈實結婚，以及將為人父。他今日（29日）透過個人官方粉絲俱樂部網站發表婚訊，宣布將與前人氣主播、已轉型成為演員的田中美奈實正式步入婚姻。田中美奈實目前已懷有身孕，二人雙喜臨門。

龜梨和也與田中美奈實奉子成婚

龜梨和也在親筆信中向歌迷感性表示：「對K-SEA（粉絲暱稱）的大家，我希望能比任何人都更早，親自向大家報告。這次，我將與田中美奈實結婚。同時，我們也迎來了新的生命。」公布老婆已經懷孕的喜訊。

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龜梨和也與田中美奈實戀情2024年曝光

龜梨和也與田中美奈實於2023年因合作拍攝雜誌認識，其後在2024年播出的日劇《Destiny：命運交會》中再度合作，感情逐漸升溫。2024年元旦，他們的戀情遭日本媒體曝光，當時雙方並未否認拍拖。雖然2025年10月一度傳出二人因生活節奏與價值觀出現落差而分手，令粉絲大感震驚，惟最終二人仍修成正果。

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龜梨和也近年獨立發展

現年40歲的龜梨和也自1998年加入尊尼事務所，2006年以KAT-TUN成員身份正式出道，團體於2025年3月底解散後，他已離開STARTO娛樂獨立發展。與龜梨和也同年的田中美奈實過去是TBS超人氣主播，2014年離職，近年成功踏足戲劇、綜藝與廣告，演藝事業表現亮眼。龜梨和也與田中美奈實再在聯合聲明中表示：「我們二人還不夠成熟，但身為藝人、身為父母以及身為一個人，我們會更加珍惜且精進自己，對每一個活動都抱持着真摯的態度往前，懇請各位繼續給予我們一如既往的指導與鞭策。」