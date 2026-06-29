東海@Super Junior腰患發作躀低 演出受阻含淚向粉絲道歉

韓團Super Junior成員東海於6月27及28日在香港舉行個人演唱會《ALIVE》，在第2場演出期間，他因腰椎間盤突出舊患突然發作，在舞台上痛到倒地，一度無法站立，令現場粉絲驚慌失措。東海演唱《HELP》期間，腰部突感劇烈疼痛，並即時跪在地上，他嘗試多次仍站不起來，最終掩面倒臥舞台上，工作人員隨即上前將他扶離台休息。即使身體狀況欠佳，東海仍堅持重返舞台，其後全程坐着完成表演，更特意重唱《HELP》3次，藉此彌補之前被逼中斷的遺憾，又堅持走勻全場各區與歌迷互動。

東海椎間盤突出

東海其後向在場粉絲道歉，坦言原本承諾要為大家帶來歡笑，卻未能兌現，更自責道：「你們把這麼寶貴的時間留給我，結果被我搞壞了。」言詞令不少歌迷心痛落淚。他又表示看見台下歌迷隨他一同流淚，令他感到更加難受，直言深信大家來看演唱會，都是希望忘掉生活壓力、開開心心度過一晚，但自己未能將這份美好完整送給大家。東海最終努力調整心情，笑着安慰粉絲：「換個角度想，以後大家再聊起今日發生的事情，或許也會成為屬於我們共同的一段回憶。」這番話令全場氣氛翻熱起來，粉絲紛紛為他的堅持與體貼送上掌聲。