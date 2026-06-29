Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

東海@Super Junior腰患發作躀低 演出受阻含淚向粉絲道歉

影視圈
更新時間：14:14 2026-06-29 HKT
發佈時間：14:14 2026-06-29 HKT

韓團Super Junior成員東海於6月27及28日在香港舉行個人演唱會《ALIVE》，在第2場演出期間，他因腰椎間盤突出舊患突然發作，在舞台上痛到倒地，一度無法站立，令現場粉絲驚慌失措。東海演唱《HELP》期間，腰部突感劇烈疼痛，並即時跪在地上，他嘗試多次仍站不起來，最終掩面倒臥舞台上，工作人員隨即上前將他扶離台休息。即使身體狀況欠佳，東海仍堅持重返舞台，其後全程坐着完成表演，更特意重唱《HELP》3次，藉此彌補之前被逼中斷的遺憾，又堅持走勻全場各區與歌迷互動。

東海椎間盤突出

東海其後向在場粉絲道歉，坦言原本承諾要為大家帶來歡笑，卻未能兌現，更自責道：「你們把這麼寶貴的時間留給我，結果被我搞壞了。」言詞令不少歌迷心痛落淚。他又表示看見台下歌迷隨他一同流淚，令他感到更加難受，直言深信大家來看演唱會，都是希望忘掉生活壓力、開開心心度過一晚，但自己未能將這份美好完整送給大家。東海最終努力調整心情，笑着安慰粉絲：「換個角度想，以後大家再聊起今日發生的事情，或許也會成為屬於我們共同的一段回憶。」這番話令全場氣氛翻熱起來，粉絲紛紛為他的堅持與體貼送上掌聲。

最Hit
黎燕珊「黃昏戀」甜蜜回春如少女 偕新歡穿情侶裝春風滿臉 曾傳遭前夫劉永家暴
黎燕珊「黃昏戀」甜蜜回春如少女 偕新歡穿情侶裝春風滿臉 曾傳遭前夫劉永家暴
影視圈
6小時前
不是濕疹︱深圳一家五口患疥瘡夜晚奇痕難入睡 醫生警告：傳染性極強
不是濕疹︱深圳一家五口患疥瘡夜晚奇痕難入睡 醫生警告：傳染性極強
即時中國
8小時前
殺入會展亞博！香港首現「假央視」採訪隊 齊Crew掛記者證誘上深圳做「專訪」 多名參展商揭前所未見騙局：全部都係演員！｜Juicy叮
殺入會展亞博！香港首現「假央視」採訪隊 齊Crew掛記者證誘上深圳做「專訪」 多名參展商揭前所未見騙局：全部都係演員！｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
麥明詩叔仔豪送「金牛花束」畀員工價值數萬 盛龍亨做博愛總理 晒遊艇名錶勁富貴
麥明詩叔仔豪送「金牛花束」畀員工價值數萬 盛龍亨做博愛總理 晒遊艇名錶勁富貴
影視圈
18小時前
公屋加租丨消息：政府建議加租2.04% 強調加幅屬租戶可負擔的水平
00:40
公屋加租丨消息：政府建議加租2.04% 若通過今年10月1日生效
社會
1小時前
01:29
何文田地盤挖泥機翻側 墮鐵通壓斃一男工 另有一人受傷送院
突發
5小時前
陳伶俐傳再離婚丨21歲與林敏驄奉子成婚 攜兩子改嫁入豪門 高智商大仔讀港大神科
陳伶俐傳再離婚丨21歲與林敏驄奉子成婚 攜兩子改嫁入豪門 高智商大仔讀港大神科
影視圈
2026-06-28 14:30 HKT
世界盃2026｜一文睇清32強至決賽32場賽事 開波時間及電視直播資料
足球世界
2026-06-28 13:41 HKT
世界盃2026︱南韓出局引公憤 主教練洪明甫收「死亡威脅」宣佈辭職
世界盃2026︱南韓出局引公憤 主教練洪明甫收「死亡威脅」宣佈辭職
即時國際
4小時前
九龍城小巴車禍｜車Cam曝光 舉傘途人避唔切遭從後硬撼 路牌被撞斷飛出
00:48
九龍城奪命小巴｜車Cam曝光 舉傘途人避唔切遭從後硬撼 路牌被撞斷飛出
突發
20小時前