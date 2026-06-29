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吳建豪無預警宣布再婚  IG晒牽手婚戒照迎「人生新篇章」新娘成謎  8年前離婚百億千金

影視圈
更新時間：13:39 2026-06-29 HKT
發佈時間：13:39 2026-06-29 HKT

47歲男星吳建豪（VanNess）今日（29日）無預警拋出震撼彈，驚喜宣布再婚喜訊！他在IG上晒出一張甜蜜的牽手婚戒照，發文分享自己正式迎來人生新篇章，感性告白已擁有「生命中最重要的人」。喜訊一出，立刻吸引大批粉絲湧入留言，紛紛獻上最誠摯的祝福，不過對於新娘的真實身分，吳建豪目前則未有透露，保密到家。

吳建豪無預警宣布再婚

吳建豪在貼文中難掩喜悅，感性地表示：「一切美好都來自上天。」他提到，2026年對他而言是充滿祝福的一年，不僅能夠再度和兄弟們一起展開巡迴演出，持續站在自己熱愛的舞台上為粉絲表演，如今更迎來了人生另一項重要的幸福。他甜蜜寫道：「如今，我更蒙受祝福，擁有了生命中最重要的人。」

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吳建豪多謝粉絲

對於多年來不離不棄的粉絲，吳建豪也表達了深深的感謝，表示自己非常感恩能將這份愛分享給始終支持他的人。最後，他以自身信仰表達了心聲：「願上帝將祂如此慷慨賜予我的愛與恩典，也同樣祝福你們每一位。」並在文末附上了十字架及紫色愛心符號，字裡行間流露著滿滿的幸福與喜悅。

吳建豪13年曾娶百億千金

事實上，這並非吳建豪的第一段婚姻。回顧他的感情史，吳建豪曾於2013年11月與新加坡百億棕櫚油千金石貞善（Arissa）步入禮堂，當年兩人的結合轟動一時。不過，這段豪門婚姻走得並不順遂，兩人婚後大約一年便傳出在網路上隔空交火，隨後更多次屢傳「分訊」及婚變。

吳建豪8年前離婚

在經歷了分居以及嘗試修補關係未果後，吳建豪於2018年連寄兩封離婚協議書給女方，最終兩人在同年12月正式簽字離婚，女方也向傳媒坦承此事，為這段維持5年的婚姻畫下句點。在恢復單身後，吳建豪的生活依然精彩，曾被捕捉到在拉斯維加斯與好友周杰倫看演唱會並結伴出遊。

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吳建豪2023年傳戀虞書欣：

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