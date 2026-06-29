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許志安為演出花數星期去聽Jer歌曲 相隔11年再開紅館感緊張 力撐太太鄭秀文7月啟德演唱會

影視圈
更新時間：12:17 2026-06-29 HKT
發佈時間：12:17 2026-06-29 HKT

許志安（安仔）在《第八屆KKBOX香港風雲榜》中與MIRROR成員柳應廷（Jer）合作，兩人除了合唱外，更彈琴及彈結他伴奏。對於繼早前與江𤒹生（AK）及王智德(Alton）合作後，安仔再次與MIRROR成員合作，他坦言好開心認識不少新朋友，也讚Jer彈結他好叻，所以自己也為此而練鋼琴，更指因這次演出，花了幾星期去聽Jer的歌：「我覺得如果我哋合唱，我淨係知道自己唱邊度、佢又唱邊度，我唔係真正消化佢唱緊乜，觀眾係唔會有感覺，所以我要不斷聽佢隻歌點樣表達，同埋佢唱緊啲乜，佢點樣去唱，用咩感覺。」

安仔指演唱會想跳得「精」

至於現場的歌手都有獨唱，唯獨他沒有，安仔就表示不介意，因為10月紅館可以solo，提到相隔11年再開紅館演唱會，安仔坦言有點緊張，因之前有BIG FOUR三個兄弟一起做，而今次相隔那麼久，也是自己一個人：「我同自己講，呢個唔係回顧或者到呢刻嘅檢視，而係一個新開始、新一章，因為有咁嘅想法反而先至緊張，要點樣做得好或者有新鮮感。」不過安仔就坦言為了與Jer的演出而推遲有關籌備演唱會的會議，待完成這兩天的工作之後，才正式閉關排舞，對於他上次跳唱《翻騰》獲大讚，安仔指知道事後有網民留言指「乜原來佢識跳舞」，所以今次自己雖不會跳很多，但就會想跳得「精」。

安仔與太太互相到場支持

安仔最近不停到電視台做宣傳，他表示現在要努力和搏命工作，自己也很高興得到很多媒體和網民正面反應，提到他的新歌《信天翁》的MV導演，早前被攝影師公開追薪，安仔指有聽同事提起，但自己就不太了解。至於太太鄭秀文7月也會在啟德開騷，問安仔他們會不會互相為對方演唱會擔任嘉賓？他表示到時候一定會互相到場支持，自己也很期待Sammi的演唱會。

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