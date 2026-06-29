Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

馮德倫孖24味驚喜合體 《老馮日記》有望添食 護姜濤拒拎墮海事件當笑料

影視圈
更新時間：11:46 2026-06-29 HKT
發佈時間：11:46 2026-06-29 HKT

馮德倫昨晚（28日）與24味在《第八屆KKBOX香港風雲榜》上合作演出，令全場high爆。對於首次合作演出，他們都表示好開心，問到之後會否再有合作機會？24味笑指馮德倫已在後台應承了他們，問到馮德倫會否找24味拍《老馮日記》？他表示可以，又指陳子聰是上一代《老馮日記》的常客，陳子聰則謂當年拍《老馮日記》覺得好好玩，雖然有劇本，但有很多時也是即興，試過拍攝時笑到碌地。

馮德倫透露稍後有重量級嘉賓

提到馮德倫最近找來新民黨主席葉劉淑儀任嘉賓，更還原她當年被「麒麟撞飛」的經典一幕，得到很大迴響，馮德倫指因覺得件事好笑，所以便詢問她想不想一起玩，而對方亦答應，問到覺得葉劉是否好玩？馮德倫說：「佢肯咁樣玩都OK啦！」又透露稍後會有重量級嘉賓。至於是否也會邀請後輩參與？他表示可以，某程度上大家也可以互相幫忙，又謂只要不介意自嘲、效果好笑，大家睇得開心就可以，問到會否考慮找姜濤參與拍攝？他說：「我之前執導過佢MV，我又唔覺得佢有啲咩可以笑，（墮海事件？你會唔會介意？）我點會介意？其實係睇佢哋介唔介意，唔係我介意，邊個肯攞大家都知嘅嘢用另一個角度笑吓，但亦都唔係每一次都係咁，呢啲隨緣。」至於是否介意會陪他一起跌落海？馮德倫表示先要度到真的是好笑，因為本身被麒麟撞是真的好笑，但姜濤不小心跌落海就並非是好笑的事情。
 

最Hit
麥明詩叔仔豪送「金牛花束」畀員工價值數萬 盛龍亨做博愛總理 晒遊艇名錶勁富貴
麥明詩叔仔豪送「金牛花束」畀員工價值數萬 盛龍亨做博愛總理 晒遊艇名錶勁富貴
影視圈
15小時前
不是濕疹︱深圳一家五口患疥瘡夜晚奇痕難入睡 醫生警告：傳染性極強
不是濕疹︱深圳一家五口患疥瘡夜晚奇痕難入睡 醫生警告：傳染性極強
即時中國
5小時前
世界盃2026｜一文睇清32強至決賽32場賽事 開波時間及電視直播資料
足球世界
22小時前
陳伶俐傳再離婚丨21歲與林敏驄奉子成婚 攜兩子改嫁入豪門 高智商大仔讀港大神科
陳伶俐傳再離婚丨21歲與林敏驄奉子成婚 攜兩子改嫁入豪門 高智商大仔讀港大神科
影視圈
21小時前
九龍城小巴車禍｜車Cam曝光 舉傘途人避唔切遭從後硬撼 路牌被撞斷飛出
00:50
九龍城奪命小巴｜車Cam曝光 舉傘途人避唔切遭從後硬撼 路牌被撞斷飛出
突發
16小時前
黎燕珊「黃昏戀」甜蜜回春如少女 偕新歡穿情侶裝春風滿臉 曾傳遭前夫劉永家暴
黎燕珊「黃昏戀」甜蜜回春如少女 偕新歡穿情侶裝春風滿臉 曾傳遭前夫劉永家暴
影視圈
3小時前
世界盃2026︱南韓出局引公憤 主教練洪明甫收「死亡威脅」宣佈辭職
世界盃2026︱南韓出局引公憤 主教練洪明甫收「死亡威脅」宣佈辭職
即時國際
1小時前
港產口罩廠轉賣鞋！全手工做潮款涼鞋爆紅 負責人靠轉型救亡：唔賣鞋已經保唔住間廠
港產口罩廠轉賣鞋！全手工做潮款涼鞋爆紅 負責人靠轉型救亡：唔賣鞋已經保唔住間廠
生活百科
2026-06-28 10:00 HKT
何文田地盤挖泥機翻側 墮鐵通壓斃一男工 另有一人受傷送院
突發
2小時前
九龍城奪命小巴｜死者為休班食環督察 據悉司機疑因前車收慢釀禍
九龍城奪命小巴｜死者為休班食環督察 據悉司機疑因前車收慢釀禍
突發
13小時前