馮德倫孖24味驚喜合體 《老馮日記》有望添食 護姜濤拒拎墮海事件當笑料

馮德倫昨晚（28日）與24味在《第八屆KKBOX香港風雲榜》上合作演出，令全場high爆。對於首次合作演出，他們都表示好開心，問到之後會否再有合作機會？24味笑指馮德倫已在後台應承了他們，問到馮德倫會否找24味拍《老馮日記》？他表示可以，又指陳子聰是上一代《老馮日記》的常客，陳子聰則謂當年拍《老馮日記》覺得好好玩，雖然有劇本，但有很多時也是即興，試過拍攝時笑到碌地。

馮德倫透露稍後有重量級嘉賓

提到馮德倫最近找來新民黨主席葉劉淑儀任嘉賓，更還原她當年被「麒麟撞飛」的經典一幕，得到很大迴響，馮德倫指因覺得件事好笑，所以便詢問她想不想一起玩，而對方亦答應，問到覺得葉劉是否好玩？馮德倫說：「佢肯咁樣玩都OK啦！」又透露稍後會有重量級嘉賓。至於是否也會邀請後輩參與？他表示可以，某程度上大家也可以互相幫忙，又謂只要不介意自嘲、效果好笑，大家睇得開心就可以，問到會否考慮找姜濤參與拍攝？他說：「我之前執導過佢MV，我又唔覺得佢有啲咩可以笑，（墮海事件？你會唔會介意？）我點會介意？其實係睇佢哋介唔介意，唔係我介意，邊個肯攞大家都知嘅嘢用另一個角度笑吓，但亦都唔係每一次都係咁，呢啲隨緣。」至於是否介意會陪他一起跌落海？馮德倫表示先要度到真的是好笑，因為本身被麒麟撞是真的好笑，但姜濤不小心跌落海就並非是好笑的事情。

