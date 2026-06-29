盧瀚霆手瓜起𦟌備戰澳門個唱否認練大隻 柳應廷感激許志安聽自己歌 無懼邱士縉失手機黑圖流出

「教主」盧瀚霆（Anson Lo）與柳應廷（Jer）以「年度風雲歌手」身份出席《第八屆KKBOX香港風雲榜》，AL除了壓軸跳唱《Helicopter》、《ON》外，亦有跟Jer及黃淑蔓合唱，至於Jer就與許志安合唱多首歌曲，當中包括《一步一生》及《昨遲人》等。

柳應廷開心獲許志安支持

對於能跟許志安合唱，Jer坦言感開心，為此也練習了很久，對於安仔表示為了今次演出，事前也不斷聽著他的歌之餘也將籌備演唱會的工作推遲，Jer說：「多謝！多謝！我都知道佢平時有喺其他訪問又或者其他平台都有聽同播我啲歌，都好多謝佢嘅支持，今次好開心可以同佢合作。」AL就謂若有機會，也想跟安仔合作。提到他今晚與黃淑蔓合唱BLACKPINK 成員ROSE 的歌曲《toxictill the end》，他指首次跟對方合作，大家最初都怕怕醜醜，也是這星期綵排時才和她相處：「都好開心，佢係唱得之人，所以我又可以當表演同可以聽佢唱歌。」他指歌曲是大會安排，剛巧自己也很喜歡這首歌，所以也很開心。

盧瀚霆冇打算生日旅行

AL將於下月3日在澳門舉行兩場演唱會，他表示已排舞及試衫，現在是不斷重複練習的階段，見他手瓜起展，問到是否因此練到好大隻？他笑指不是，只是因這個騷和澳門演唱會而做多了健身、跑步和運動，再加上稍後開劇，所以就一次過操練，下月7日將是他31歲生日，問到那麼忙是否沒時間慶祝生日，他表示到時會跟粉絲開生日會，不過自己就沒有打算去旅行慶祝，因為完成演唱會後也要準備拍劇，所以也會有很多事前準備功夫要做。他早前推出新歌《最後一個降落傘》，MV找來雲浩影做女主角，AL指很多謝對方幫忙，又指其實很早前已跟她有合作，當時也會想有什麼計劃可以找她合作，所以今次要找MV女主角時就即時想到她。

柳應廷平時都靚仔無懼黑圖流出

MIRROR成員邱士縉（Stanley）最近手機遺失，問到兩人是否有被Stanley影過「黑圖」？怕不怕因此會流出？Jer笑言幸好自己平時也靚仔：「我唔係好驚啊，佢嗰啲唔着衫喺我度，（你要好好保管電話！）唔使，佢都俾人見過晒。」至於AL就指不擔心，因對方很少影他的「黑圖」。