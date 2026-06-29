譚輝智見證中年奇蹟：有信心紅館開個唱 太太帶淚公布佳績丨獨家

40歲的譚輝智憑《中年好聲音2》締造中年奇蹟，月初與羅啟豪首踏紅館舉行《雙聲演唱會》圓滿落幕。演唱會後，他隨即舉行歌迷聚會兼小型慶功慰勞鐵粉。會上由輝智太太公布輝智創出的佳績時感動落淚，輝智即衝上台送上「愛的抱抱」，場面溫馨感人。另外，輝智感激粉絲風雨同路，為他打了一支強心針：「盼未來再踏足呢個舞台、開屬於我個人嘅紅館演唱會。」採訪：方騫平

人氣爆燈的譚輝智跟羅啟豪首踏紅館舉行的《雙聲演唱會》圓滿結束。演唱會後，譚輝智已急不及待親自答謝數百位FC（官方粉絲後援會成員）。活動當日場面極其墟冚，粉絲一早到場，瞬間塞滿整個會場。除了本地歌迷外，今次演唱會更吸引了大批海外粉絲專程飛抵香港捧場，當中包括來自美加、新加坡、馬來西亞、澳洲、新西蘭，甚至瑞典及荷蘭。歌迷會數目日益壯大，越來越多人。

衝上台溫暖擁抱

今次聚會可謂雙喜臨門，既是慶祝後援會成立兩周年的大日子，亦是《雙聲演唱會》的盛大慶功宴。當晚由身兼大會司儀的輝智太太公布喜訊，透露輝智歌曲《娛初》YouTube上架不足兩星期已過百萬views，更獲選JOOX三次巔峰奪冠，「JOOX月度巔峰歌手評選」2月冠軍歌手、「JOOX TOP MUSIC HITS」季度冠軍歌手及《娛初》獲「JOOX TOP MUSIC HITS」季度冠軍歌曲。輝智太太更感動落淚，輝智見狀即衝上台送上紙巾及溫暖擁抱。

緊張腳震變享受

當晚輝智再次跳唱，又跟fans玩遊戲。對於完成紅館處男演唱會，輝智坦言至今心情仍未平復：「當晚嘅畫面既虛幻又夢幻。」他更自爆：「開場前見到全場爆滿嘅震撼場面時，一度緊張到腳震！好彩投入之後就越唱越享受，完全忘記晒緊張！」

輝智滿意今次演出的表現，尤其是挑戰Soda Pop，對自己而言是一大突破：「本身跳Soda Pop係想型啲，但出到嚟都係搞笑多啲！」他坦言，這次紅館的鍛煉給予了他極大的強心針：「擁有咗呢次寶貴嘅紅館經驗，對於將來有機會再踏足呢個舞台、開屬於我個人嘅紅館演唱會，我𠵱家滿有信心！我會繼續努力，希望好快可以再有更大型嘅演出。」

親筆簽名8000對閃燈手襪

據他了解，當他唱到《我》時，全場大受感動，不少觀眾感觸落淚，為他感到無比驕傲。譚輝智為了表示謝意，特意為全場8000位入場觀眾的閃燈手襪逐一親筆簽名。輝智談到這個「壯舉」笑說：「雖然過程真係好攰，但只要見到粉絲開心，就覺得一切都絕對值得！」

當晚粉絲家族慶功宴上播出回顧短片。畫面記錄了過去一年來，歌迷們風雨不改、出席大大小小活動為他吶喊助威的珍貴片段；由《娛初》的宣傳應援、獲得串流平台獎賞銅鑼灣大屏幕、到早前《雙聲演唱會》排山倒海的廣告打卡與全力造勢，一幕幕畫面既震撼又溫馨。輝智在台上深情向台下表白：「多謝你哋一路嘅支持！演唱會嗰晚喺台上見到嗰片咁靚嘅燈海，內心真係好踏實，係你哋令我知道，我唱歌嘅時候背後永遠有一班人撐住。」雖然剛完成演唱會，輝智工作已排得密密麻麻。除拍廣告外，月底再度化身「星級導遊」親自帶團出發前往西安，實行與粉絲互動，於7月1日擔任香港回歸紀念日馬會開幕表演嘉賓，於沙圈獻唱。雖然行程緊湊，但輝智笑言「寓工作於娛樂」，並承諾未來會用更多優質的音樂作品與演出，回饋每一位陪伴他成長的歌迷。