明星足球隊自爆蝦碌笑史 睇世盃全員失散 踢波玩「甩底」丨名人雜誌

2026年國際足聯（FIFA）世界盃由美國、加拿大和墨西哥共同主辦，並於6月11日至7月19日舉行。四年一度的世界盃足球賽，是球壇盛事，吸引全球的球迷關注，而一班香港明星足球隊成員亦不例外，今次請來成員黃日華、莫家淦、張達倫、衛志豪、潘梓峰、張智軒一同分享觀看世界盃的難忘事，以及踢足球的趣事。撰文：鄺芷瑩 攝影：朱偉彥

黃日華笑言今屆世界盃在美洲舉行實在太遠，最終組團去泰國一齊睇。

（左起）張達倫、衛志豪、莫家淦、潘梓峰、張智軒等人，講起足球就雞啄唔斷。

2018年，明星足球隊浩浩蕩蕩遠赴莫斯科睇俄羅斯世界盃決賽。

香港明星足球隊成員對每一屆的世界盃賽事都十分關注，元老級成員黃日華透露成員們差不多每屆也會到海外觀戰，留下不少難忘回憶。他說：「由1994年美國開始去睇，1998年法國，2002年南韓，2006年德國，2010年就犀利，我留在家中睇波，因為在南非舉行；2014年無去巴西睇，2018年就去俄羅斯，2022年卡塔爾就拿不到簽證，今年就會組團去泰國一齊睇。」黃日華笑言最難忘在2006年到德國觀看世界盃，皆因張兆輝帶同兒子張卓鏗同行，但沒有入場門票，於是讓出門票，自己在球場外「遊離浪蕩」，球賽完畢後就相約返一班香港明星足球隊隊員一起吃飯。

衛志豪透露曾到德國及俄羅斯觀戰世界盃，非常開心。

張智軒當日亦有份到德國及俄羅斯觀戰世界盃。

衛志豪憶述那次幾經艱苦才撲到俄羅斯世界盃決賽門票。

賽事後現場放煙花，剛巧又下大雨，現場一片煙霧瀰漫，睇波團各成員最終失散。

俄國睇決賽如走難

衛志豪透露曾到德國及俄羅斯觀戰世界盃，更憶述在艱難之下成功購買到俄羅斯世界盃決賽門票，一班明星足球隊成員齊齊觀戰非常開心。當日有份同行觀戰的張智軒，笑言完成賽事後現場放煙花，當時亦下大雨，由於球場到車站距離有點遠，同行的汪明荃和老公羅家英在雨中兼煙霧之下奔跑尋找車站。他說：「我們同行20、30人走散晒，那一次非常之難忘。」衛志豪則形容當時情況好似打仗走難一樣，現場煙霧瀰漫又落雨，大家將件衫遮住個頭，一齊跑去找車站。莫家淦則表示雖然曾經有機會到海外觀戰世界盃，但礙於與工作撞期最終放棄。然而他試過在現場欣賞「英超」球賽感覺震撼，希望未來世界盃能多些在亞洲區舉辦就更好，地點較近比較容易安排：「我覺得人生點都要有一次親身去睇世界盃，如果能夠好似衛志豪咁睇到決賽就仲正！今年美加舉辦太遠了，日後在亞洲區舉辦就可以去睇啦！」今年世界盃賽事於美國、加拿大和墨西哥舉行，潘梓峰坦言於香港觀看直播時間大多於早上，但其中一場會在中午，所以已相約朋友睇電視直播。

莫家淦指在明星足球隊獲得出賽正選機會是很艱難。

莫家淦曾試過因去了廁所而痛失正選位置。

明星足球隊雲集圈中老中青足球迷，由於成員太多，比賽時要做正選不容易。

張達倫

去個廁所痛失正選位置

一向熱心公益的香港明星足球隊，不時到各地參與公益賽事，除了認真出賽，亦難免發生不少蝦碌事。黃日華大爆林迪安雖則經常獲得踢正選機會，但不明何以會天有不測之風雲，最後對方都未有機會出場，不過林迪安從無怨言，他笑說：「林迪安不但脾氣好，是他的命運，他要認命啦！」莫家淦則謂在明星足球隊獲得出賽正選機會是很艱難，有一次譚校長跟他說：「阿淦！俾個正選你。」他見進場前有儀式舉行，準備開波前就去洗手間，料想不到突然間要趕住進場，連譚校長都四處找他，有人告知他正在洗手間，所以就換上潘梓峰做正選。他搞笑道：「當我一出來整理緊褲子，已經見到球賽開始啦！哈哈！我諗自己不是正選嗎？我覺得世態炎涼，在娛樂圈一樣，只要有—絲怠慢，就會被人攝位。那一次之後，以後不敢去小便。好彩下一場，譚校長有記性，他說：『上一場你去了小便，痾走了個正選，今次俾你踢返啦！』。」

曾志偉早前到惠州踢慈善賽時鬧出波鞋甩底事件，被戚美珍指他鞋如其人一樣愛甩底。

曾志偉對鞋「甩底」，更摔倒地。

潘梓峰（綠衫）

志偉「甩底」事件

在旁的潘梓峰解釋當時莫家淦自言要去洗手間會好快回來，然後譚校長叫大家齊齊影大合照，因為每次開波前都會拍照，譚校長就問莫家淦在哪兒，知道原來去了洗手間，自己就變成踢正選。提到曾志偉早前跟隨「香港明星足球隊」前往廣東惠州參與慈善公益邀請賽，但落場不夠一分鐘踢波失平衡重摔倒地，原來球鞋鞋底的膠質氧化竟然整個「甩底」。衛志豪笑指曾志偉之前擔任TVB總經理太長時間，對方的球鞋放置太久，當球鞋長久不穿着就會「甩底」：「志偉哥對鞋是新的，只是放置得太耐而膠質氧化，點知準備射龍門時就『甩底』！」莫家淦指曾志偉對鞋「甩底」，適逢對方身處位置在禁區，若然對鞋沒有「甩底」的話，就可以將波射入龍門，但對鞋「甩底」結果對方摔倒地，他說：「最好笑當時我在場邊，志偉哥行過來，三嫂（戚美珍）話：『志偉呀！對鞋和本人一樣，都係「甩底」』。」

受訪當天，（左起）范振鋒、莫家淦、衛志豪、黃日華、張兆輝、張智軒、潘梓峰和張達倫等成員相約練波。

談到香港明星足球隊年青一輩隊員的球技，黃日華認為他們有進步空間。

隊中成員衛志豪、羅鈞滿、潘梓鋒、莫家淦、伍偉樂和張智軒組成「老六兄弟」，獲譚校長力捧。

眾星一落球場就不會錫身，踢波時十分投入認真。

「老六兄弟」成球隊榜樣

談到香港明星足球隊年青一輩隊員的球技，黃日華搞笑指越踢越唔好，因為唱歌越來越好聽，踢足球就變得差，但認為他們有進步空間，希望唱歌方面有更大的成就。他笑說：「等校長（譚詠麟）退休後，他們幾個上！」不過黃日華笑指明星足球隊旗下新跳唱組合「老六兄弟」衛志豪、張智軒、潘梓鋒、莫家淦、羅鈞滿和伍偉樂能夠秉承球隊精神，「老六兄弟」成立後更加團結又上進，亦會爭取表現，博取譚校長的歡心，覺得他們將來是足球隊的榜樣。而加入香港明星足球隊9個月的張達倫，作為年青一輩隊員的他，大讚譚校長最好球技，繼而稱羅家英已是「神級」技術，又自嘲是「後補」級球員。

譚校長家傳「銅頭功」

張智軒亦很認同譚校長球技好，尢其是「頭鎚」招式，皆因譚詠麟的父親譚江柏被冠以「譚銅頭」的美譽，兒子譚詠麟也秉承了爸爸，發覺譚詠麟經常以「頭鎚」入球。雖然黃日華被封為「噴火華」，但潘梓峰坦言從未見過對方發火，反而覺得黃日華好似左腳「碧咸」，「斬波」技術了得，而另一位前輩級成員張國強（KK）的球技，令他最為欣賞。潘梓峰說：「我見到KK哥在球場上的認真態度，我覺得好感動。早前我跟他在球場上交鋒，被他踩一腳我現在也覺得痛。」