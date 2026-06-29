楊詩敏 戀愛腦變理智 譚偉權 婚姻保鮮靠搞Gag 拆解愛情「唔妥」求生攻略｜名人雜誌

楊詩敏（蝦頭）與譚偉權（Gary哥哥）同樣畢業於演藝學院，兩人將於7月演出Music Show《唔妥你還是愛你》，以經典歌曲配合戲劇演出來說故事，與觀眾一同拆解愛情中的求生攻略。結婚多年的譚偉權笑指與太太相處時總有「唔妥」的時候，但只要勿忘最初動心的一刻，甚麼問題都能化解；楊詩敏則指小時候非常「戀愛腦」，但現在明白真正的愛是懂得去溝通，關係才能細水長流。文：黃佩麗 圖：林賓尼

譚偉權、楊詩敏攜手Music Show《唔妥你還是愛你》，更迎來加場好消息。

楊詩敏（蝦頭）與譚偉權（Gary哥哥）將於7月演出Music Show《唔妥你還是愛你》，早前迎來加場好消息，由原來6場加多7場，總共演出13場，他們對此都表示很開心，感謝觀眾支持，承諾一定會帶來最精彩的演出。對於近年有不少戲劇演員踩入劇場，兩人都表示很高興見到百花齊放，並不擔心會被搶飯碗，讓觀眾有更多選擇是好事。今次《唔妥你還是愛你》的主題圍繞男女之間糾纏不清、又愛又恨的種種故事，非常生活化。楊詩敏透露將選用大量經典歌曲，配合戲劇演出來說故事，既搞笑又能讓觀眾產生共鳴外，亦有她標誌式的棟篤笑互動環節，絕對能令觀眾耳目一新。談到二人的緣份，楊詩敏即心心眼表示18歲初入演藝學院時，有份參與譚偉權主演的音樂劇《遇上1941的女孩》並擔任和音，她說：「當年見到師兄師姐又唱又跳好正，那時我只是群眾演員，我同自己講要俾心機讀書，將來都要像他們一樣在台上表演，而且Gary哥哥和初認識時完全無變過，一樣都是大眼睛咁靚仔，對着他不只有壓力，仲有威力，以前在電視上看他做兒童節目主持，在演藝學院放學時見到他嚇了一跳，點解他會在我面前？我細個時不敢望他，頂唔順他的大眼睛，今次終於有機會合作，覺得是很奇妙的緣份。」

相識多年終有合作

二人除了是演藝學院的校友，也曾是TVB的藝員，但從沒有合作過，楊詩敏表示大家曾在化妝間見過，「Gary哥哥做兒童節目時，我才剛加入TVB，到他重回TVB拍劇我又走了，錯過了timing，但緣份很奇妙，現在我們終於有機會合作，而且是好緊密的合作，因為全劇只有我們兩個，無其他對手，他只可以望住我，哈哈！」譚偉權笑謂與楊詩敏合作有壓力，因她實在太吸引，「我認識她的時候，她才17歲，又和她慶祝18歲生日，2000年舞台劇RERUN時，她也是20幾歲，很年輕，但現在大家都成長了，她又有韻味，所以件事是吸引咗好多，細細個已經覺得她好得意。」事隔多年，兩人終能再度同台，譚偉權表示今次故事大綱由二人反覆溝通後構思出來，溝通過程更似置身擂台，互相交流對感情的看法。問到當中可有與各自另一半的小故事？譚偉權笑指在創作上或多或少都有個人元素，但當然亦有別人的故事，及有一些是創作出來的，「我們在海報中，一人攞榴槤，一人攞摺凳，都是十大武器的其中一種，觀眾一睇就知我們唔妥大家，但又是一對情人，普通的男女關係都係咁，愛又要唔妥，唔妥又要愛，鬆鬆緊緊，兩個人相處的時候，總有一些小細節會覺得唔妥對方，但唔妥是可以傾得妥，看你肯不肯去面對。」

搞gag維持夫妻情趣

講到與太太的相處之道，譚偉權表示不要當對方是老婆，要覺得她是女朋友，「生活中的幽默情趣很重要，尤其是有返咁多年的婚姻，平時的相處中、有一些小幽默好重要，我有時會搞下gag，如果不搞gag是可以整日都不出聲，但不出聲又不代表無溝通，這是另一個境界，這些事又不是只有我一個在做，和做戲一樣要有give and take，要互相交波才可以。最重要的一點是，你要諗返起愛情的初心，第一眼鍾意她的時候，那種心動的感覺，只要還記得這種感覺，兩個人才能一直走下去。」蝦頭笑指譚偉權是crazy仔，不要看他文質彬彬，但其實很玩得又愛搞爛gag，「他真的是好男人，很識為對方創造驚喜和情趣，是好正的事，排戲時都經常被他𠱁得很開心。」譚偉權表示太太沒有因他會𠱁女仔而擔心過，笑說：「如果會擔心，應該一早就擔心，如果要出事，結婚之後幾年就會出事，有好多機會可以出事，尤其我們做這行，一定會見到好多靚嘢，見得多易出事，但當你回想結婚的初心，你娶個老婆返來是做咩先？是娶返來錫同愛，就不會有想歪的衝動，做任何事之前都要想後果。」

唔再追求戲劇性愛情

蝦頭表示現在的愛情觀和以前完全不同，以前是追求驚天地泣鬼神、天若有情式的愛情，「我以前想要充滿戲劇性的愛情，要生要死要愛得好肉緊，但現在追求的是細水長流型，淡淡然的生活，以前是追求愛火花，嘩！咁激烈好正，其實只是刺激自己，但我從無建立過關係，真正的愛是懂得去溝通，點樣令一段關係細水長流，點愛自己和愛對方，大個了才明白，現在都在學習中，不要說另一半，每一種關係都是這樣，家人、工作、朋友都一樣，幾多唔妥你還是愛你的事發生，所以一直在學習。（會羨慕別人有幸福家庭？）我細細個就知道自己不會結婚，覺得不需要，除非是有了小朋友，才需要一張結婚證書，去證實小朋友是我們的，但我這個年紀都已經生不出，所以不用結婚了。」又說自己很戀愛腦，除了識做戲和拍拖，其他事都不識，笑言現在有所成長，會更愛錫自己，認為能和自己多溝通，了解自己，自然與其他關係也可以好好溝通。



場地：博藝館Artiant Hub

髮型：Chris chan@Leighton hair one

化妝：Nikki Sun