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「東張女神」廖倬竩性感下極吸睛 俯身挨池邊胸前春光盡顯 出水芙蓉暴現蜜桃臀

影視圈
更新時間：13:00 2026-06-29 HKT
發佈時間：13:00 2026-06-29 HKT

31歲的「東張女神」廖倬竩自2019年參選香港小姐入行後，憑藉甜美親切的形象和在TVB皇牌節目《東張西望》中的出色表現，成功吸引了大量觀眾的目光。近年來，她不僅在主持崗位上站穩陣腳，更成為網友心目中的新一代女神。向來形象健康的她，近日趁著炎炎夏日，在社交平台上分享了一組在無邊際泳池拍攝的性感泳裝照，瞬間引爆網絡討論。照片中，她選擇了一件設計極具巧思的黑白拼色一件頭泳衣，雖然款式相對保守，但白色側邊及胸口的剪裁巧妙地勾勒出她的S形曲線，將其完美身段表露無遺。其中一張她站在水中，濕髮披肩，眼神望向鏡頭的照片，完美演繹了「出水芙蓉」的美態，白皙的肌膚在陽光和池水的映照下更顯透亮，散發出清新又健康的性感魅力。

廖倬竩一件頭泳裝盡顯完美體態    

廖倬竩這次的泳裝照不僅展現了她靜態的美，更捕捉了她在水中暢泳的動感時刻。其中一張從後方拍攝她游泳的照片，成為了網民討論的焦點。照片中，廖倬竩戴著泳鏡，專業地在水中划行，而貼身剪裁的泳衣，讓她苦練已久的完美身形一覽無遺。最吸睛的莫過於她在水中若隱若現的「蜜桃臀」，緊緻飽滿的臀部線條在清澈的池水中顯得格外突出，展現出充滿力量與健康的性感美。 

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落選港姐廖倬竩變「東張女神」

回顧廖倬竩的演藝路，雖然在2019年香港小姐競選中止步十強，但她並未因此氣餒，反而憑藉自身的努力和TVB給予的機會，一步一腳印地在演藝圈中尋找自己的定位。從財經節目的專業主持，到投身《東張西望》成為外景主持，她勇於接受各種挑戰，不論是採訪奇聞怪事，還是為民發聲，她都以真誠和專業的態度面對，成功建立了親切、貼地的「女神」形象。 

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