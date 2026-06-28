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施可瑩追思會｜後援會7月20日搞「最終場 Fan Meeting」  不設瞻仰遺容  現場設獻花區懷緬區

影視圈
更新時間：20:59 2026-06-28 HKT
發佈時間：20:59 2026-06-28 HKT

年僅20多歲的施可瑩，於6月21日其家人證實她已離世。施可瑩早前確診卵巢癌，癌細胞擴散至盲腸，由於病情嚴重，曾做手術切除全子宮及建立人工造口。她曾透露因身體虛弱而停止化療，並決定申請成為大體老師遺愛人間。施可瑩曾擔任多個韓星及泰星見面會司儀，以及為ViuTV節目擔任主持而為人熟知。

施可瑩後援會搞追思會

而施可瑩的後援會，表示將於7月20日，舉行《Lillian 施可瑩 2026 最終場 Fan Meeting》aka 追思會，給予施可瑩忠實粉絲一起悼念施可瑩的機會。後援會指，「這不是一場沉重的道別，而是一場屬於 Lillian 的專屬舞台」，屆時後援會將「無限量供應她招牌的燦爛笑容，以及她最愛的音樂」。後援會指現場設有獻花區和懷緬區，並強調現場不設設瞻仰遺容。

後援會公告全文如下：

《Lillian 施可瑩 2026 最終場 Fan Meeting》aka 追思會 公告

各位 VIP 粉絲與摯友們：

在大家心中永遠元氣滿滿的 Lillian 施可瑩，她的笑容、溫暖與正能量，相信已經深深烙印在我們每個人的心中。如今，她準備轉場去挑戰更頂級、更閃耀的舞台了。

為了回饋一直已來不離不棄、陪她一起笑過鬧過的忠實粉絲們，後援會（也就是我們這群好友）遵從 Lillian 的意願，特別安排這場 《Lillian 施可瑩 2026 最終場 Fan Meeting》aka 追思會！

這不是一場沉重的道別，而是一場屬於 Lillian 的專屬舞台。現場將無限量供應她招牌的燦爛笑容、她最愛的音樂，還有我們共同擁有的青春回憶。

現誠邀各位出席
Fan Meeting資訊
 活動日期： 2026 年 7 月 12 日（星期日）
 開放時間： 17:00 – 20:00
 地點：賽馬會善寧之家 一樓靜思室
 場館地址：香港新界沙田亞公角山路 18 號 
 交通指南：
 小巴：於港鐵沙田站 B 出口，搭乘 67K 小巴 直達。
 巴士：搭乘巴士至「沙田醫院」站下車，隨後步行上山。
 由於場地限制，不提供泊車位。

粉絲應援安排（請大家配合遵守）
服裝規定（Dress Code）：
讓我們一起穿上Lillian喜歡的大地色系（如：米色、卡其色、啡色、柔和綠色等）漂亮出席，請盡量避免黑色衣着。
 
現場應援企劃：
現場設有獻花區和懷緬區，以流暢的步行動線展示Lillian不同面向的珍貴回憶、生活與故事。 

粉絲參加須知


粉絲登記及應援募集
為方便統計出席人數及籌備活動安排，誠邀各位粉絲填寫登記表。無論能否親臨現場，每一份心意對 Lillian 都同樣珍貴。

預計出席的粉絲：
請填寫表格，以便統計出席人數及安排現場流程，期待與大家一同送上最真摯的祝福。

未能到場的粉絲：
即使未能親臨現場，也歡迎透過表格留下想對 Lillian 說的話，或上傳應援照片。我們將用心整理每一份心意，連同大家的愛與支持，一併轉達予 Lillian。

備註：
本場見面會不設瞻仰遺容。願大家記住的，永遠是 Lillian 一如既往的笑容與光亮。

主辦單位： Lillian 後援會（摯愛和親友 敬啟）

表格：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdj8_fituBcyDKXAXjqXj3BWZW06Cm3RGVyk92tromk8IcYhQ/viewform

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