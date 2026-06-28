港姐季軍袁文靜高調放閃 跟博士男友出席金融科技峰會 車廂調情甜到漏

2025年港姐季軍袁文靜，自當選以來憑藉其「學霸」形象，備受外界關注。近日她罕有地在其社交平台高調放閃，分享與背景猛料的「唐博士」男友甜蜜出遊的影片，更笑言自己甘願做男友的「秘書」，全程貼心陪伴，羨煞旁人。影片中，袁文靜透露將與男友唐博士一同前往澳門，全因男友獲邀出席金融科技峰會並擔任演講嘉賓，她俏皮地表示此行要「給他當秘書，幫他提包」，順便吃喝玩樂，盡顯小鳥依人的一面。

袁文靜與男友到澳門拍拖放閃

在前往澳門的車程中，袁文靜問男友演講主題，當男友以專業術語「金融科技出海」回應時，袁文靜一臉疑惑地問：「是我能聽懂的嗎？」男友隨即笑著鼓勵她：「你可以聽懂，因為你很聰明！」雖然此行名義上是「公幹」，但袁文靜坦言自己「心心念念最掛住葡撻」，抵達澳門後，她興奮地展示豪華酒店房間，並在男友結束彩排後，一同享受高級壽司料理，將工作與娛樂完美結合。

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袁文靜金融學博士男友背景猛料

袁文靜的這位神秘男友「唐博士」，背景絕對不容小覷。唐博士真名是「唐博」，不僅是一位擁有頂尖學歷的超級學霸，畢業於世界知名的倫敦政治經濟學院（LSE）並榮獲金融學博士學位，現時更擔任香港科技大學金融研究院的助理院長。從影片中可見，唐博士在「Google Think Finance」峰會上以「金融數字化的下半場：出海，亦是考場」為題發表演說，台型十足，盡顯其在金融科技領域的專業地位。

袁文靜曾擔任經濟老師

事實上，袁文靜本身亦是名副其實的學霸。她通過高端人才通行證計劃來港，自爆曾與英國威廉王子就讀同一所大學，並從14歲起修讀經濟學直至碩士畢業。在投身演藝圈前，她曾是香港科技大學工商管理博士項目的助理經理，更兼職擔任「經濟老師」長達兩年，學生多達300名。兩人同樣擁有亮麗的學術背景，無論在學識還是事業上都相當匹配，堪稱一對「學霸情侶」。

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