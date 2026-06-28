Ivy So傾力創作甜蜜情歌 Candy強手幫拖演繹錯愛 COLLAR隊友同步推出新作丨名人雜誌

女團COLLAR成員蘇雅琳（Ivy So）與王家晴（Candy）於5月28日同步推出個人單曲《原地拖手》及《燈神》，作為2026年樂壇新人積極開拓個人音樂領域，各自在填詞及MV拍攝裏傾注創作意念，渴望讓樂迷粉絲透過作品了解自己最真實一面，同時亦呼應出道以來其他作品與演藝歷程。撰文：莫匡堯 攝影：羅安強

Ivy為新歌《原地拖手》再次親自填詞，今次感覺更駕輕就熟。

Ivy在舒文建議下，於填詞期間投入更多青春少女跳脫。

Ivy So推出個人單曲《原地拖手》，渴望讓樂迷粉絲透過作品了解自己最真實一面。

與Candy同期推出新作，二人宣傳時亦大玩「搶先出歌大作戰」。

Ivy So早前接受本刊專訪期間，透露親自揀選《原地拖手》一曲，起初從十數首純音樂歌曲Demo中挑選出5、6首，音樂監製舒文（舒老闆）更刻意騰空一日與她進行篩選，發現《原地拖手》原曲最適合自己，因此發辦展開製作。Ivy透露本身已計劃親自填詞，在《給你一個大口仔》後一切創作工序似乎已成自然：「我曾經考慮並提出請填詞人共同創作，但大家覺得曲詞不多，先讓我着手填詞，最後由自己一力完成。」在舒文建議下，Ivy於填詞期間投入更多青春少女跳脫、在戀愛中掙扎的感覺，把握新人年向聽眾呈現更真實性格。

第二次為個人單曲填詞，Ivy頓覺更得心應手。

Ivy即使填詞期間與COLLAR合體演出及飛往英國出行重疊，仍在一個星期內完成。

愛貓之人Ivy填詞時，亦會從貓貓的身上找靈感。

來自貓砂盤的靈感

第二次為個人單曲填詞，Ivy頓覺更得心應手，即使填詞期間與COLLAR合體演出及飛往英國出行重疊，仍在一個星期內完成：「我在英國已經寫完大半首，回到香港便在2日內完成餘下部分。重點是在3日錄音過程中，我每日用5小時在錄音室不停修改歌詞，那刻在時間緊逼下頗具壓力，但現在回望則覺得過程非常有趣。」Ivy笑指本來以為人在英國，感受異地浪漫會更有靈感，反之抵港回家後更能體會少女情竇初開「囉囉攣」的感覺：「尤其是『貓砂盤堆雪人』一句，因為我飼養布偶貓毛髮長、屁股總會黏着兩顆貓砂，幫牠抹乾淨時便幻想小貓在砂盤會不會有自己的小秘密在進行中？可能幻想沒有辦法與男朋友旅行，所以在貓砂盤裏暢遊。」

Ivy採納一眾女同事的意見，她表示與隊友、經理人都覺得《原地拖手》非常甜蜜。

《原地拖手》的MV拍攝手法，予人有種天馬行空的感覺。

少女甜蜜系歌名

《原地拖手》歌詞與MV劇情中，從未用上關鍵字「拖手」或上演相關戲碼，Ivy笑指歌詞初版曾提及拖手，背後其實源自同輩流行的說法：「既然有價值觀不合就應該『原地分手』，那麼遇上喜歡的對象就應該『原地拖手』吧！我覺得這個想法相當有趣，於是用作歌名。」雖然以舒文為首的一眾男同事，較傾向以歌詞最後一句「我要早瞓」為題，但歌詞講述少女心事，所以Ivy採納一眾女同事的意見：「相反我的隊友與經理人都覺得《原地拖手》非常甜蜜，馬上感覺到歌曲關於戀愛、少女憧憬戀愛的心事，所以採納女孩子的意見，決定用《原地拖手》作為歌名。」

Ivy親自為新歌填詞，其中用上已故唱作人方大同名曲《黑白》。

Ivy指方大同名曲《黑白》給予她很多靈感，為她的歌詞添上心動感覺。

迷上方大同才情

Ivy親自為新歌填詞，傾注不少個人戀愛幻想，其中用上已故唱作人方大同名曲《黑白》，Ivy透露背後亦源於對該曲的鍾情：「第一次聽《黑白》已經非常喜歡，現在成為常駐歌單的其中一首，越來越喜歡！」雖然Ivy直到近年才認識方大同的音樂，卻被對方的創作深深觸動：「填詞期間回想有甚麼時刻讓我心動，便想起《黑白》副歌裏一句『你是我愛的女孩，最愛的女孩』這句實在太甜蜜，於是將歌名寫在歌詞中，隱晦之餘代表到少女心裏噗嗵、噗嗵的心跳！現在講出來也讓我有點臉紅、心跳與害羞！」

《原地拖手》MV幾乎由Ivy上演獨腳戲。

《原地拖手》的MV拍攝手法，予人有種天馬行空的感覺。

愛發白日夢演獨腳戲

《原地拖手》MV幾乎由Ivy上演獨腳戲，與木頭公仔互動模擬暗戀心情，原來情節曝光Ivy私密生活一面：「我獨自在家中會無端端唱歌，不是唱流行曲，或許是心情好便用難聽的旋律唱出『我今日真係好開心』，又會轉來轉去跳舞，最後往往會撞到牆角慘叫！我猜小貓會覺得我是個瘋瘋癲癲的主人。」從小到大，放學回家的路途成為Ivy進入白日夢小天地的過程，經常戴着耳機在街上唱歌，打開家門一刻便完全解放自己。談到發夢，Ivy透露相比睡夢無法控制，白日夢讓自己較有安全感：「我非常不享受睡覺發夢，因為很容易將夢境當成現實，睡醒後要花1、2小時才說服到自己只是發夢。最深刻一次是我夢見媽媽離世，夢中媽媽遇上地震並消失在瓦礫之中，成為失蹤名單裏其中一人。當天一直非常失落，對媽媽憶述夢境時也忍不住落淚。所以我寧願自己發白日夢，可以控制在開心的夢境。」

Ivy發布新歌時，曾提及小學時暗戀足球隊隊長的往事。

Ivy邀得香港劍擊運動員蔡俊彥擔任MV男主角。

Ivy笑認偏愛運動型男生。

有少女心的Ivy表示，對靦腆男生的興趣與好奇心較強。

獨愛運動型靦腆男生

Ivy發布新歌時，曾提及小學時暗戀足球隊隊長的往事，是次請來劍擊運動員蔡俊彥（Ryan）客串成為MV結尾彩蛋，笑認偏愛運動型男生：「運動健將算是擇偶條件之一，另外身高要有180公分，看着他為一份熱情與目標揮灑汗水，對我來說非常吸引！」不過少女心的Ivy亦有熱情一面，對靦腆男生的興趣與好奇心較強：「我面對害羞的男生，會覺得他們非常可愛。明明外型高大威猛，但如果他們害羞就會令我覺得『哎呀，好得意！』就像看到巨型犬隻，好想衝上前抱着牠的感覺！」

Candy今次邀得著名填詞人黃偉文幫她填詞，她表示很喜歡Wyman以潮語命名的創意。

Candy的新歌《燈神》靈感來自網絡潮語，歌曲正描寫那些在感情上經常揀錯的人。

與Ivy同期出歌，表面上大拗手瓜，但私底下二人依然友愛。

王家晴（Candy）繼《直白》後再與黃偉文（Wyman）合作，新歌《燈神》描述一位情路上往往揀錯對象的少女，Candy笑言對歌名槪念甚感驚喜：「我非常喜歡Wyman獨特的創意，從沒想過網絡潮語『燈神』（指萬事皆估錯的人）竟然可以放在愛情上，變成一個眼光直覺奇差，永遠都選錯對象的人。」Candy直言對歌曲Demo一「聽」鍾情，原本填寫上的國語歌詞讓她聽起來極似台灣偶像劇主題曲，更透露原來今年先後推出2首新歌，中間亦有故事線性連繫：「我覺得《燈神》好像《直白》的前傳一樣，先有情侶間甜蜜相處時刻，及後開始出現紛爭磨擦，最後女主角仍然非常『戀愛腦』想挽回這段關係。來到《直白》則在關係挽回後問題依然存在、繼續備受欺騙，於是要去面對自己、勇敢放棄關係，不要讓自我在愛情中迷失。」

Candy年紀輕輕便出道，缺乏戀愛經驗，連與COLLAR好姊妹亦甚少分享感情觀。

Candy坦言好怕陌生人，所以拍MV都要搵老拍檔梁嘉進。

母胎單身 不懂「情」理

Candy年紀輕輕便出道，缺乏戀愛經驗，連與COLLAR好姊妹亦甚少分享感情觀，笑言刻意遠離姊妹心事團聚會，自己記性差、往往會搞不清楚前文後理，但Candy亦認真表示：「我不擅長提供感情建議，覺得壓力很大，加上感情始終是兩個人的事，其實很難確定他們兩個人平時如何相處，事情會否被誇大的地方。」更天真地續指：「我覺得如果大家喜歡對方，性格匹配怎會吵架？如果吵架便可能代表兩個人不匹配。」

王家晴親自演出《燈神》MV任女主角。

Candy缺乏談情經驗，所以拍攝情侶互動時也靠梁嘉進教路。

爭取「老拍檔」拍MV

王家晴親自演出《燈神》MV任女主角，更邀得曾合演舞台劇《請勿打擾》的男演員梁嘉進（Eric）飾演男朋友角色。Candy透露反覆數次才成功爭取到Eric的檔期，更有感命運巧妙安排：「Eric是我的男主角首選！因為我實在太怕陌生人，所以找一位曾合作過的拍檔，此外亦是給粉絲們的一個小驚喜。慶幸找到Eric，讓牽手、散步等甜蜜的情節看起來非常自然。」再次與梁嘉進合演情侶，二人演技默契與逼真度更上一層樓，連眼淺的Candy亦幾乎淚腺失守：「在沙灘上有一幕對望10秒鐘的戲份，讓我回想排練舞台劇時，我們曾練習持續對望15分鐘。那一刻如果MV導演叫我們繼續互望下去，只餘下海浪與海風聲，彷彿世界只剩下我們二人，可能我會忍不住哭出來。」

Candy邀得曾合演舞台劇《請勿打擾》的男演員梁嘉進（Eric）飾演男朋友角色。

Candy透露反覆數次才成功爭取到Eric的檔期，更有感命運巧妙安排。

Candy在畫面中投入真摯情緒。

Candy與梁嘉進之前曾合演舞台劇《請勿打擾》，彼此已建立了默契。

演爭吵戲慶幸無爆粗

王家晴藉《燈神》呈現戀愛苦澀一面，在MV裏亦上演情侶吵架場面，笑言戀愛經驗欠奉，惟有即場請教Eric：「其中一場吵架戲份，我主動去問他情侶在甚麼情況下會爭執，最後選定連我也覺得會憤怒的主題。當時用他懷疑我隱瞞在外有第三者作切入點，為較嚴重的事件爭吵。」Candy在畫面中投入真摯情緒，即使沒有對白仍完整詮釋戲份，但她卻笑指：「我看到有一位非常厲害的粉絲，剪輯一段影片精準配上對白，完全還原我們當時的對話，讓我覺得很神奇，竟然懂得讀唇！慶幸當時沒有講粗口！」

《燈神》這歌名除了有潮流用語之含意外，亦有許願燈神的歧義。

問她若要向燈神許願會想實現甚麼心願？Candy說：「我的願望是開心與健康！」

Candy表示沒有事比開心與健康更重要。

Candy在沙灘與梁嘉進大拍心動對視戲份之餘，更遇上當地居民──牛牛。

務實貼地 愛情排第4

《燈神》這歌名除了有潮流用語之含意外，亦有許願燈神的歧義。問她若要向燈神許願會想實現甚麼心願？Candy馬上回答道：「我的願望是開心與健康，沒有事比這兩件事更重要。平安地生活、享受美食，本身其實已經非常奢侈，是要達成任何目標的第一步。」問到要選第3個願望，Candy竟意外地未有選擇愛情，足顯她貼地的一面：「開心、快樂與財富！我很務實，愛情排第4吧，也有一種期許，但不會着急為戀愛去拍拖。尤其推出2首新歌，都講述戀愛悲慘一面，更提醒我要慎重。」

Credits：

化妝：Janice, Ivy @powderclub_hk

髮型：Yan Lee

造型：Cedric Cheung

助理：Bee Cheung

服裝：Zara & Jaded London（Ivy So）、Brandy Melville（Candy）

配飾：APM Monaco

場地：Bela Offices（太古城）