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麥明詩叔仔豪送「金牛花束」畀員工價值數萬 盛龍亨做博愛總理 晒遊艇名錶勁富貴

影視圈
更新時間：20:30 2026-06-28 HKT
發佈時間：20:30 2026-06-28 HKT

「十優港姐」麥明詩（Louisa）的機師老公盛勁為（Keith），其胞弟盛龍亨（Lincoln）近年同樣成為焦點。年少有為的他，不僅生意越做越大，創辦的移民稅務平台有聲有色，社會地位更直線上升。繼早前豪擲七位數字購入私人遊艇、成為博愛醫院總理後，近日他再展現「寵員工」的超豪氣派，送出價值數萬港元的「千元金牛」花束，闊綽程度令人咋舌，已然晉身城中新貴富豪行列！

盛龍亨地位身家三級跳

盛龍亨作為商界才俊，生意越做越大，財力日益雄厚。他早前正式成為博愛醫院總理，積極投身慈善，社會地位備受認可。在就職晚宴上，他與哥哥盛勁為及麥明詩一同出席，盡顯名門氣派。事業有成的同時，他亦懂得享受生活，不僅購入價值七位數的私人遊艇，更不時在社交平台分享與朋友一同配戴Patek Philippe（PP）等頂級名錶的相片，品味與財力兼備。

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盛龍亨豪派數萬現金花束

對待員工，盛龍亨更是「超豪無極限」。近日他在IG分享與員工聚會的畫面，福利令人驚嘆。從相片可見，他向員工大派現金，最誇張的莫過於一束由數十張「千元金牛」捲製而成的「銀紙花束」，價值至少數萬港元，場面震撼。盛龍亨將疊疊銀紙送到員工手上，出手之闊綽，豪無疑問已晉身為頂級富豪，奢華程度令人咋舌。麥明詩當初揀選盛勁為被讚有眼光，如今看來，其叔仔盛龍亨的驚人財力與社會地位，也再次印證了盛家的非凡實力。

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